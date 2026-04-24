Σχοινάς-από-Δελφούς:-Στο-υπουργείο-Γεωργίας-έχουμε-3-«εργοτάξια»

Του απεσταλμένου στους Δελφούς, Στέλιου Κάνδια

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε μπροστά μας 3 «εργοτάξια» τόνισε την Παρασκευή ο Μαργαρίτης Σχοινάς από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, περιγράφοντας μια ριζική «ανακαίνιση» του ΥΠΑΑΤ και των φορέων του στη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως το πρώτο εργοτάξιο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για πλήρη αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών. «Να ξεπεράσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε στην ΑΑΔΕ είναι μια δύσκολη μετάβαση, και θα γίνει εν κινήσει» εξήγησε. «Το λογισμικό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε δεσμευτεί με εξαντλητικά προγράμματα δράσης, και έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα αποκλίνουμε από τις δεσμεύσεις μας».

Παρόλα αυτά, οι πληρωμές στους αγρότες συνεχίστηκαν κανονικά διευκρίνισε ο κ. Σχοινάς, αναφέροντας ότι μόνο τη μεγάλη εβδομάδα δόθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι τέλος του χρόνου το ποσό θα αγγίξει το 1 δισ.

«Οι πληρωμές θα συνεχιστούν παρά τη μετάβαση υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν παρεκτροπές. Την εγγύηση την παρέχουμε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κι εγώ».

Το δεύτερο εργοτάξιο είναι το εργοτάξιο του μέλλοντος, σχεδιάζουμε τη νέα ΚΑΠ, για την οποία δεν έχει διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο, η πρόταση της Κομισιόν είναι σωστή σε γενικές γραμμές ξεκαθάρισε. «Για να τα καταφέρουμε προϋπόθεση η αξιοπιστία» επισήμανε.

Ο πρωτογενής τομέας, παρατήρησε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, είναι ιστορία που δεν ειπώθηκε ακόμη. Χάθηκαν ευκαιρίες, παραδέχθηκε, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει ελπίδα στον πρωτογενή τομέα, «το βλέπω στην Ιταλία, στην Ισπανία στην Πορτογαλία».

«Εμείς δεν τα καταφέραμε στην Ελλάδα η γεωργική πολιτική ήταν πολιτική πληρωμών. Έχουμε ακόμη μια ευκαιρία με τη νέα ΚΑΠ».

Για τη Mercosur είπε ότι θα φέρει περισσότερες ευκαιρίες από κίνδυνος. «Πολλοί που σήμερα διαμαρτύρονται θα βγουν κερδισμένοι» διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. «Έχουμε “χειρόφρενο” μπορούμε να το τραβήξουμε ανά πάσα στιγμή. Θα τους ταράξουμε στους ελέγχους για όσα προϊόντα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή αγορά» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Το τρίτο εργοτάξιο που περιέγραψε ο υπουργός είναι η μάχη κατά των ζωονόσων. «Στη Λέσβο η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό είναι κρίσιμη, δίνουμε τη μεγάλη μάχη. Ανακοινώσαμε τη Δευτέρα επιπλέον μέτρα, έχουμε εξαντλητικούς ελέγχους για να κρατήσουμε τον ιό εκεί και αυτή η μάχη δεν έχει ακόμη κριθεί».

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι ο εμβολιασμός δεν αντικαθιστά την απώλεια των ζώων, θα κάνουμε ό,τι επιβάλλει η επιστημονική κοινότητα.

«Έχουμε δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ στους τυροκόμους της Λέσβου δεύτερο βήμα είναι η απελευθέρωση των ώριμων τυριών μετά από τους κατάλληλους ελέγχους, ποτέ με έκπτωση των ελέγχων» υπογράμμισε ο υπουργός. Η ευλογιά ελέγχεται πάντως, τόνισε.

Για την πιστοποίηση της ΑΑΔΕ από την ΕΕ ανέφερε ότι κρίσιμο τεστ είναι η αξιοπιστία, ότι αξίζουμε την πιστοποίηση. «Πρέπει να βρούμε σύστημα εξατομίκευσης των ζώων επιλέξιμων για πληρωμές, να βρούμε ψηφιακό σύστημα απεικόνισης εκτάσεων και βοσκοτόπων θα γίνουν. Η επιτροπή είναι έτοιμη να μας δώσει τράτο στον ρυθμό υλοποίησης αλλά πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Ο ρυθμός είναι υπό διαπραγμάτευση, η κατεύθυνση όχι» σχολίασε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

- sofokleous10.gr

