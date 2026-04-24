Σχοινάς: «Δεν κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις» – Τα 3 «εργοτάξια» για τον πρωτογενή τομέα

Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν κινδυνεύει η ροή των αγροτικών επιδοτήσεων παρείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Παράλληλα, επανέλαβε τους τρεις βασικούς άξονες – «εργοτάξια» πάνω στα οποία, όπως είπε, κινείται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε με έμφαση ότι «μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν», ξεκαθαρίζοντας πως η μετάβαση στο νέο σύστημα γίνεται χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση η χρηματοδότηση των παραγωγών. Όπως εξήγησε, η διαδικασία αλλαγής του μοντέλου πληρωμών είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς «πληρώνουμε ενώ αλλάζουμε», χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά δύσκολη» άσκηση.

Μάλιστα, ανέφερε ότι μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα καταβλήθηκαν περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε τα τρία βασικά «εργοτάξια» της πολιτικής στον πρωτογενή τομέα. Πρώτον, τη «πλήρη, ριζική, αποτελεσματική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών», με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο μέσω της ΑΑΔΕ.

Δεύτερον, το «εργοτάξιο του μέλλοντος», δηλαδή τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου –όπως σημείωσε– «η Ελλάδα πρέπει να έχει λόγο». Και τρίτον, τη διαχείριση των ζωονόσων, με αιχμή την κρίση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Ειδικά για το ζήτημα των επιδοτήσεων, στάθηκε στη σημασία της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, σημειώνοντας ότι «αν η Ελλάδα κερδίσει την αξιοπιστία μέσω της αναδιοργάνωσης του συστήματος πληρωμών, η φωνή μας θα ακουστεί με ευκρίνεια και αποτελεσματικότητα».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες αγροτών για εγκατάλειψη της δραστηριότητας, ο κ. Σχοινάς επιχείρησε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, τονίζοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι η ιστορία που δεν ειπώθηκε ακόμα», κάνοντας λόγο για ένα πεδίο με σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Άλλωστε, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η συμβολική αναφορά του στο ίδιο του το γραφείο στο Υπουργείο, το οποίο –όπως περιέγραψε– έχει «μια τρύπα στο πάτωμα» που δεν έχει αποκατασταθεί. Όπως είπε, σκοπεύει να τη διατηρήσει ως υπενθύμιση «της ασυμμετρίας που υπάρχει ανάμεσα σε ένα υπουργείο που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα και στην εικόνα που παρουσιάζει».

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζωονόσων, περιέγραψε τον αφθώδη πυρετό ως τον «covid των ζώων, επί 10», ο οποίος αν δεν ελεγχθεί στο σημείο που εμφανίζεται, μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο την περιοχή αλλά και το σύνολο της κτηνοτροφίας στη χώρα. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μια μάχη καθημερινή» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική που ακολουθείται βασίζεται σε αυστηρή επιτήρηση και ελέγχους. «Έχουμε ελέγχους εξαντλητικούς» σημείωσε, ενώ κάλεσε τους κτηνοτρόφους «να κρατήσουν την ψυχραιμία τους» και να συνεργάζονται με τις αρχές. Ειδική αναφορά έκανε και στο ζήτημα του εμβολιασμού, διευκρινίζοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν αποκλείει καμία επιλογή», ωστόσο στη φάση αυτή «έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιτήρηση και στους ελέγχους και στις σφαγές», καθώς ο εμβολιασμός «δεν αντικαθιστά την απώλεια των ζώων».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση την Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Σχοινάς εξέφρασε την άποψη ότι η λειτουργία της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει συνειδητά επιλέξει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου. Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα του παρελθόντος έχουν πλήξει την εικόνα του Υπουργείου, επιμένοντας ωστόσο ότι οι αλλαγές που δρομολογούνται στοχεύουν ακριβώς στη διόρθωση αυτών των παθογενειών.

Αμέσως μετά συμμετείχε σε πάνελ με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Gelsomina Vigliotti με θέμα τη Γεωργία και την Επισιτιστική Ασφάλεια. Όπως ανέφερε, «πρέπει να δούμε τρεις παράλληλες προτεραιότητες», εξηγώντας ότι η πρώτη αφορά την κλιματική διάσταση της γεωργίας. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, «χωρίς να πέσουμε στην παγίδα του προστατευτισμού», ώστε να γίνει πιο ανθεκτική και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ ο τρίτος αφορά όλο το πλέγμα γύρω από την αγροτική παραγωγή, καθώς –όπως σημείωσε– «οι αλυσίδες εφοδιασμού δεν έχουν ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό τους στην Ελλάδα».

Συνεχίζοντας, στάθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των διαρθρωτικών αδυναμιών του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι «το μέλλον της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να είναι μόνο οι πληρωμές», αλλά απαιτεί ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης. Όπως τόνισε, οι δύο βασικοί στόχοι είναι «η ανταγωνιστικότητα και η συνοχή», διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι… μπορούν να επιτευχθούν και οι δύο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα αρχιτεκτονική της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται για μια σταδιακή συνέχιση των ίδιων πρακτικών, αλλά για κάτι διαφορετικό για πρώτη φορά», ενώ υπογράμμισε και τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, τονίζοντας ότι «ο καθοριστικός παράγοντας θα είναι τα δεδομένα», τόσο για την ανάπτυξη της καινοτομίας όσο και για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων και την αξιοπιστία του συστήματος.

Τέλος, παρουσία του Υπουργού υπογράφηκε η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιοοικονομία στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα.