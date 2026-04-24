Το δολάριο ποτέ δεν πεθαίνει: Γιατί η κυριαρχία του παραμένει ακλόνητη παρά τις προβλέψεις για το τέλος της

Κάθε λίγα χρόνια επιστρέφει η ίδια πρόβλεψη. Το δολάριο θα χάσει την παγκόσμια κυριαρχία του. Κάθε φορά, δεν συμβαίνει. Οι λόγοι είναι βαθύτεροι από ό,τι νομίζουμε.

Ήταν Απρίλιος του 2025 όταν η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τους δασμούς «Liberation Day». Η αντίδραση των αγορών ήταν άνευ προηγουμένου: ο δείκτης μεταβλητότητας VIX εκτινάχθηκε, αλλά το δολάριο — αντίθετα από κάθε ιστορικό προηγούμενο — δεν άνεβηκε. Υποχώρησε. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, το αμερικανικό νόμισμα αρνήθηκε να παίξει τον ρόλο του ασφαλούς καταφυγίου σε στιγμή κρίσης. Τα διεθνή μέσα μίλησαν αμέσως για «τέλος εποχής». Για «αποδολαριοποίηση» που μπήκε τελικά σε τροχιά. Για το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Έξι μήνες αργότερα, το δολάριο εξακολουθεί να κυριαρχεί στο 89,2% όλων των συναλλαγών στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος. Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από ό,τι ήταν τρία χρόνια πριν.

Η ερώτηση, λοιπόν, δεν είναι αν το δολάριο κινδυνεύει — κινδυνεύει, και η συζήτηση είναι νόμιμη. Η ερώτηση είναι γιατί, παρά δεκαετίες προβλέψεων περί παρακμής, εξακολουθεί να παραμένει το αδιαμφισβήτητο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Η απάντηση είναι πολυεπίπεδη, και κάθε επίπεδο είναι πιο σύνθετο από το προηγούμενο.

Ένα νόμισμα μεγαλύτερο από την οικονομία που το εκδίδει

Το πρώτο και πιο παράδοξο γεγονός είναι αυτό: το δολάριο δεν κυριαρχεί στο παγκόσμιο εμπόριο επειδή κυριαρχούν οι ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο. Το μερίδιο των ΗΠΑ στις παγκόσμιες εξαγωγές αγγίζει το 10%. Το μερίδιο του δολαρίου στην τιμολόγηση του παγκόσμιου εμπορίου αγγίζει το 54%. Δηλαδή, τεράστιο μέρος του εμπορίου μεταξύ χωρών που δεν είναι οι ΗΠΑ — πχ μεταξύ Βραζιλίας και Νιγηρίας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας — τιμολογείται και εκκαθαρίζεται σε δολάρια.

Αυτή η αποσύνδεση μεταξύ οικονομικής βαρύτητας και νομισματικής κυριαρχίας είναι το κλειδί για να κατανοήσει κανείς γιατί η «αποδολαριοποίηση» αποδεικνύεται τόσο δύσκολη. Το δολάριο δεν είναι απλώς το νόμισμα της μεγαλύτερης οικονομίας. Είναι η κοινή γλώσσα του διεθνούς εμπορίου, ένα τεχνολογικό και συμβατικό πρότυπο που έχει ενσωματωθεί σε δεκάδες χιλιάδες συμβάσεις, πλατφόρμες και θεσμούς.

Το πρόβλημα με τα εναλλακτικά νομίσματα: κανένα δεν αντέχει σύγκριση

Κάθε φορά που η συζήτηση για το «τέλος του δολαρίου» αναθερμαίνεται, τίθεται αναπόφευκτα η επόμενη ερώτηση: ποιο νόμισμα θα το αντικαταστήσει; Και εδώ η συζήτηση σκοντάφτει στη σκληρή πραγματικότητα.

Το ευρώ είναι η πιο σοβαρή εναλλακτική, αλλά παραμένει νόμισμα χωρίς ενιαία δημοσιονομική πολιτική πίσω του. Η Ευρωζώνη άρχισε να εκδίδει κοινό χρέος μετά την πανδημία — ένα ιστορικό βήμα — αλλά το σύνολο αυτών των ομολόγων ανέρχεται σε 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αντίστοιχη αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries) ξεπερνά τα 28 τρισεκατομμύρια. Για να γίνει το ευρώ αξιόπιστο αποθεματικό νόμισμα παγκόσμιου μεγέθους, χρειάζεται βάθος αγοράς που σήμερα δεν διαθέτει.

Το κινεζικό γουάν είναι η άλλη μεγάλη πρόταση. Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος δεκάδων χωρών. Ωστόσο, το γουάν αντιμετωπίζει ένα θεμελιώδες πρόβλημα εμπιστοσύνης: οι κινεζικές κεφαλαιαγορές παραμένουν αδιαφανείς και αυστηρά ελεγχόμενες από το κράτος. Κανένας επενδυτής δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα μπορέσει να βγάλει τα χρήματά του από μια κινεζική αγορά αν χρειαστεί. Αυτή η αβεβαιότητα κάνει το γουάν ακατάλληλο για τη λειτουργία του αποθεματικού νομίσματος.

Ο χρυσός, τα ψηφιακά νομίσματα, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα του ΔΝΤ — όλα έχουν συζητηθεί. Κανένα δεν έχει την κλίμακα, τη ρευστότητα και την εμπιστοσύνη που απαιτεί η αντικατάσταση ενός αποθεματικού νομίσματος. Η ιστορία, εξάλλου, διδάσκει ότι αλλαγές αποθεματικού νομίσματος είναι γεγονότα διάρκειας δεκαετιών, όχι ετών: η βρετανική λίρα ξεκίνησε να χάνει την κυριαρχία της στη δεκαετία του 1920 και ολοκλήρωσε την πτώση της στη δεκαετία του 1950.

Η λογική του «network effect»: κυριαρχεί γιατί ήδη κυριαρχεί

Υπάρχει μια οικονομική ερμηνεία που συχνά αγνοείται στη δημοσιογραφική συζήτηση: η κυριαρχία του δολαρίου τρέφεται από μόνη της. Οι οικονομολόγοι την αποκαλούν «network effect» — το ίδιο φαινόμενο που κάνει αδύνατο να αντικατασταθεί το αγγλικό ως lingua franca, ακόμα και αν κανένας δεν θεωρεί τους Αμερικανούς ιδιαίτερα συμπαθείς.

Οι εμπορικές τράπεζες χρησιμοποιούν δολάρια γιατί οι αντισυμβαλλόμενοί τους χρησιμοποιούν δολάρια. Οι κεντρικές τράπεζες κρατούν δολαριακά αποθέματα γιατί οι εμπορικές τράπεζες χρησιμοποιούν δολάρια. Οι εξαγωγείς τιμολογούν σε δολάρια γιατί οι αγοραστές τους αναμένουν δολαριακές τιμές. Κάθε συμμετέχων στο σύστημα έχει κίνητρο να παραμείνει σε αυτό, γιατί η αποχώρησή του θα τον απομονώσει από τη ρευστότητα που χρειάζεται.

Επάνω από τα μισά κράτη στον κόσμο διατηρούν το νόμισμά τους αγκυρωμένο στο δολάριο ή επηρεασμένο από αυτό. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν de facto δολαριοποιηθεί. Αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζουν εύκολα — οι αλλαγές νομισματικού καθεστώτος είναι σπάνιες και επώδυνες.

Η παράδοξη ενίσχυση από τα κρυπτονομίσματα

Ένα από τα πιο ειρωνικά κεφάλαια της ιστορίας του δολαρίου γράφτηκε από εκείνους που υποτίθεται ότι θα το ανέτρεπαν. Τα κρυπτονομίσματα εμφανίστηκαν ως η αντιστασιακή εναλλακτική στο παραδοσιακό χρήμα — και ιδίως στην κυριαρχία του δολαρίου. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αντίθετο. Σήμερα, το 99% της κεφαλαιοποίησης των stablecoins — των ψηφιακών νομισμάτων που κερδίζουν έδαφος στις διεθνείς πληρωμές — είναι συνδεδεμένο με το δολάριο. Αντί να δημιουργήσουν ένα παράλληλο σύστημα, τα κρυπτονομίσματα έγιναν ουσιαστικά ένα νέο σύστημα διανομής… δολαρίων.

Το σήμα ανησυχίας: τα ίδια τα λάθη της Αμερικής

Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί πραγματικά να υπονομεύσει την κυριαρχία του δολαρίου, αυτό δεν θα έρθει από εξωτερικό ανταγωνιστή. Θα έρθει από εσωτερική φθορά.

Οι αναλυτές του Atlantic Council, του CEPR και άλλων θεσμικών κέντρων επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι η πολιτική πόλωση, η δημοσιονομική ανευθυνότητα και η αξιοπιστία των θεσμών. Το αμερικανικό αξιόχρεο υποβαθμίστηκε από την Moody’s τον Μάιο του 2025, με το χρέος να πλησιάζει τα 36 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο σχεδιασμός δασμών με αδιαφάνεια και χωρίς θεσμική συνέπεια δημιουργεί αμφιβολίες για την «κανονιστική αξιοπιστία» της Ουάσινγκτον — έναν άυλο παράγοντα που η χρηματοοικονομική θεωρία τείνει να υποτιμά, αλλά που στην πράξη είναι καθοριστικός.

Το επεισόδιο της «Liberation Day» τον Απρίλιο 2025 ήταν αποκαλυπτικό. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, το δολάριο δεν ενισχύθηκε σε στιγμή κρίσης — υποχώρησε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα κατέρρευσε. Σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της αμερικανικής πολιτικής κλονίστηκε. Και η εμπιστοσύνη, σε αντίθεση με τα αποθεματικά και τα Treasuries, δεν μετριέται σε αριθμούς — μόνο στις συνέπειές της γίνεται αντιληπτή.

Μια αλλαγή δεκαετιών, όχι ετών

Τα δεδομένα των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι η αποδολαριοποίηση υπάρχει, αλλά κινείται με ρυθμό που μετριέται σε δεκαετίες. Το μερίδιο του δολαρίου στα αποθεματικά κεντρικών τραπεζών υποχώρησε στο 56,3% το β΄ τρίμηνο του 2025 — χαμηλό από το 1994 — αλλά μεγάλο μέρος αυτής της πτώσης οφείλεται σε αποτιμήσεις, όχι σε ουσιαστικές αλλαγές συμπεριφοράς. Στα συναλλαγματικά derivatives, στην έκδοση διεθνούς χρέους, στα διατραπεζικά SWIFT transactions — παντού το δολάριο παραμένει αδιαφιλονίκητο.

Τι θα χρειαζόταν για να αλλάξει αυτό; Μια «τέλεια καταιγίδα»: ταυτόχρονη σοβαρή βλάβη στην αξιοπιστία του δολαρίου ως αποθεματικού μέσου και ταυτόχρονη ανάδυση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής. Κανένα από τα δύο δεν υπάρχει σήμερα. Και αν υπήρχε και τα δύο ταυτόχρονα, οι αναλυτές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης προειδοποιούν ότι ο κόσμος δεν θα μεταβαίνε ήρεμα σε μια νέα τάξη — θα κατακερματιζόταν, με καταστροφικές συνέπειες για αναδυόμενες οικονομίες, διεθνείς θεσμούς και το παγκόσμιο εμπόριο.

Συμπέρασμα: Το δολάριο δεν είναι «too big to fail» — είναι «too embedded to replace»

Η παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου δεν στηρίζεται στη στρατιωτική ισχύ ή σε κάποια συνωμοσία. Στηρίζεται σε δεκαετίες σωρευμένης εμπιστοσύνης, σε θεσμούς που αντέχουν ακόμα και όταν οι κυβερνήσεις κλονίζονται, σε μια αγορά Treasuries χωρίς αντίπαλο, και στη φυσική τάση των δικτύων να αυτοαναπαράγονται.

Το ερώτημα για τους αναλυτές δεν είναι «αν» το δολάριο θα υποχωρήσει, αλλά «πόσο αργά» — και αν η Αμερική θα επιτρέψει στον εαυτό της να διαχειριστεί αυτή την υποχώρηση σταδιακά και ελεγχόμενα, ή αν η πολιτική αστάθεια θα επιταχύνει τη διαδικασία με τρόπους που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει.

Προς το παρόν, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: το δολάριο παραμένει. Όχι γιατί είναι άριστο. Αλλά γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να πάρει τη θέση του.

