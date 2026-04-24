Το-στίγμα-των-αναλυτών-για-την-ΑΜΚ-μαμούθ-της-ΔΕΗ

Εγχώριοι αναλυτές περιγράφουν ως ιδιαίτερα φιλόδοξο το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ, το οποίο αιφνιδίασε την αγορά. Εκφράζουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της διοίκησης να μετατρέψει την εταιρεία σε «παίκτη» περιφερειακής εμβέλειας, ενώ είναι θετικοί για τις προοπτικές της μετοχής.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σημαντικά πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030 σε σχέση με όσα ανέμενε η αγορά, επανακαθορίζοντας ουσιαστικά τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή της πορεία με σαφή αύξηση τόσο της κλίμακας όσο και της διάρκειας του επενδυτικού σχεδίου, σχολιάζει η Eurobank Equities.

Διαβάστε ακόμα – ΔΕΗ: Mega άντληση κεφαλαίων μέσω ΑΜΚ – Θα συμμετάσχουν CVC και Δημόσιο

Η αύξηση κεφαλαίου των περίπου 4 δισ. ευρώ είναι μεγάλη σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης, γεγονός που συνεπάγεται θεωρητικά σημαντική αραίωση για τους υφιστάμενους μετόχους. Ωστόσο, λόγω της δέσμευσης των βασικών μετόχων, ο κίνδυνος εκτέλεσης της συναλλαγής εμφανίζεται αισθητά μειωμένος, καθώς το ποσό που θα πρέπει να απορροφηθεί από την ελεύθερη αγορά περιορίζεται περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, επίπεδο που θεωρείται διαχειρίσιμο.

«Συνολικά, το νέο σχέδιο σηματοδοτεί μια σαφή αναβάθμιση των φιλοδοξιών της ΔΕΗ, μετατρέποντας την εταιρεία από εγχώριο utility σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη με σημαντική έκθεση στις ΑΠΕ, στις διεθνείς αγορές και στις ψηφιακές υποδομές» καταλήγει η Eurobank Equities.

Από την πλευρά της η Alpha Finance–AXIA επίσης κάνει λόγο για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο από τη ΔΕΗ, όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος στα data centers.

Οι αναλυτές της Alpha Finance–AXIA σχολιάζουν ότι η ΔΕΗ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να υλοποιεί σύνθετες μετασχηματιστικές στρατηγικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτέλεση του πλάνου, οι στόχοι για EBITDA 4,6 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ θεωρούνται εφικτοί. Παράλληλα, το αυξημένο μέγεθος, η γεωγραφική διεύρυνση, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και η προαιρετικότητα στον τομέα των data centers θα μπορούσαν σταδιακά να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής, πιο κοντά στους μέσους ευρωπαϊκούς πολλαπλασιαστές των ολοκληρωμένων utilities.

Για «ιδιαίτερα επιθετικό στρατηγικό σχέδιο έως το 2030» κάνει λόγο και η Optima Bank, το οποίο αιφνιδίασε την αγορά, καθώς δεν αναμένονταν πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα, πέραν του project των data centers.

Το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα σημαίνει ότι η εταιρεία πιθανότατα θα συνεχίσει να εμφανίζει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές έως το 2030, ενώ απαιτεί σημαντική ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων για να διατηρηθεί ο δείκτης μόχλευσης κάτω από 3,5x. Παρά τους κινδύνους εκτέλεσης για τις πολύ φιλόδοξες προσθήκες 11,6GW ΑΠΕ έως το 2030, καθώς και τους κινδύνους υπερπροσφοράς παραγωγής στην περιοχή, οι προοπτικές παραμένουν θετικές λόγω των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και της στενότητας της αγοράς.

Όπως σημειώνει η Optima, η δέσμευση των δύο βασικών μετόχων να τοποθετήσουν συνολικά 2,5 δισ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την πιθανή συμμετοχή μεγάλου διεθνούς παίκτη στον χώρο των data centers, ενισχύουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας της συναλλαγής. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΗ παραμένει μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών για το 2026, με σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα 24,60 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 32%.