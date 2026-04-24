Τραμπ:-Παράταση-τριών-εβδομάδων-στην-εκεχειρία-Ισραήλ-Λιβάνου,-«δεν-βιάζομαι»-λέει-για-συμφωνία-με-το-Ιράν

Στο «μικροσκόπιο» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η πρωτοβουλία των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει παράταση τριών εβδομάδων της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επισπεύσει συμφωνία με το Ιράν, επιμένοντας στην ανάγκη για «καλή και σωστή» συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εντός του 2026, μετά την ανακοίνωση παράτασης της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες.

Η αρχική συμφωνία εκεχειρίας, που είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, προέβλεπε διάρκεια δέκα ημερών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι αναμένει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε: «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ».

Η ανάρτηση Τραμπ για τη συνάντηση

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, συναντήθηκαν σήμερα με υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί για ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.

Ανυπομονώ στο άμεσο μέλλον να φιλοξενήσω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την ιδιαίτερα ιστορική συνάντηση!»

Ρούμπιο: Καθοριστικός ο ρόλος Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η προσωπική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ «κατέστησε δυνατή» την παράταση της εκεχειρίας.

«Ο πρόεδρος ήθελε να εμπλακεί προσωπικά και χαίρεται που το έκανε, επειδή αυτό κατέστησε δυνατή την επίτευξη αυτής της παράτασης και δίνει σε όλους χρόνο να συνεχίσουν να εργάζονται για αυτό που θα είναι μόνιμη ειρήνη», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος έχουν πληγεί από τη δράση της Χεζμπολάχ, σημειώνοντας: «Ο λαός του Λιβάνου αξίζει να ζει σε μια χώρα ειρηνική και ευημερούσα».

Εύθραυστη εκεχειρία και νέα ένταση

Η κατάπαυση του πυρός παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, επικαλούμενη ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με στοιχεία, σχεδόν 2.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων, ενώ το Ισραήλ διατηρεί ζώνη ασφαλείας στον νότο της χώρας.

Οι δύο χώρες, που βρίσκονται επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948, είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση στις 14 Απριλίου στην Ουάσινγκτον, την πρώτη από το 1993.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι να σκοτωθούν και πάνω από ένα εκατομμύριο να εκτοπιστούν στον Λίβανο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει σοβαρή διαφωνία» με τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι το βασικό εμπόδιο για την ειρήνη είναι η Χεζμπολάχ.

Τραμπ για Ιράν: «Δεν βιάζομαι για συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται υπό πίεση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Έχω όλον τον χρόνο του κόσμου… Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και για όλον τον κόσμο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι επιδιώκει να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά; Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε», δήλωσε.

Στρατιωτικές κινήσεις και σχέδια των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush κατευθύνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενισχύοντας την αμερικανική παρουσία.

Θα αποτελεί το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, μαζί με τα USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln.

Παράλληλα, στρατιωτικοί αξιωματούχοι επεξεργάζονται νέα σχέδια για πιθανές επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ, σε περίπτωση κατάρρευσης της εκεχειρίας με το Ιράν.