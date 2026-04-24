Τραμπ: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία Λιβάνου – Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο για τρεις εβδομάδες, μετά από συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων εκπροσώπων στον Λευκό Οίκο, την ώρα που η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες κατά του βόρειου Ισραήλ, επικαλούμενη παραβιάσεις της συμφωνίας από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ».

Η αρχική συμφωνία εκεχειρίας, η οποία είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, προέβλεπε διάρκεια δέκα ημερών.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, συναντήθηκαν σήμερα με υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί για ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.

Ανυπομονώ στο άμεσο μέλλον να φιλοξενήσω τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την ιδιαίτερα ιστορική συνάντηση!»

Στόχος μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δύο χωρών που βρίσκονται επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η συμμετοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου «κατέστησε δυνατή» την παράταση της εκεχειρίας στον Λίβανο και εξέφρασε αισιοδοξία για τις προοπτικές ειρήνης.

«Ο πρόεδρος ήθελε να εμπλακεί προσωπικά και χαίρεται που το έκανε, επειδή αυτό κατέστησε δυνατή την επίτευξη αυτής της παράτασης και δίνει σε όλους χρόνο να συνεχίσουν να εργάζονται για αυτό που θα είναι μόνιμη ειρήνη μεταξύ δύο χωρών που θέλουν να είναι σε ειρήνη», δήλωσε ο Ρούμπιο την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος έχουν πέσει θύματα της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι «ο λαός του Λιβάνου αξίζει να ζει σε μια χώρα ειρηνική και ευημερούσα».

«Και αυτό που στέκεται εμπόδιο είναι μια οργάνωση που λειτουργεί, μια τρομοκρατική οργάνωση που λειτουργεί εντός της εθνικής τους επικράτειας», είπε ο Ρούμπιο. «Αυτή η απειλή πρέπει να εξαλειφθεί».

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε πιο κοντά στο είδος της μόνιμης ειρήνης που αξίζουν οι λαοί του Ισραήλ και του Λιβάνου», πρόσθεσε.

Επίθεση της Χεζμπολάχ και αιτιάσεις για παραβιάσεις

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον περιοχής στο βόρειο Ισραήλ, ως αντίποινα για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από τον ισραηλινό στρατό.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό κίνημα ανέφερε: «Για να υπερασπιστούμε τον Λίβανο και τον λαό του, αντιδρώντας στην παραβίαση της εκεχειρίας από τον ισραηλινό εχθρό και στις επιθέσεις του στην πόλη Γιάτερ του νοτίου Λιβάνου, στοχεύσαμε τον οικισμό Στουλά με ομοβροντία ρουκετών».

Αντίδραση του ισραηλινού στρατού

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν όλες τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.