Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Η Ελλάδα δεν είναι πλέον recovery story – είναι επενδυτικός προορισμός

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τις διεθνείς αγορές ως ειδική περίπτωση ανάκαμψης, αλλά ως μια ευρωπαϊκή οικονομία με αυξανόμενη ανθεκτικότητα και διακριτή αναπτυξιακή δυναμική, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, μιλώντας στο Delphi Economic Forum XI, στο πάνελ «The return of the Greek Economy: Restoring Trust and Reliability».

Επεσήμανε ωστόσο, ότι για να διατηρήσει το επιτυχημένο αυτό επενδυτικό προφίλ η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει σε τρία σημεία. «Πρώτον, πρέπει να καταστήσουμε τους κανόνες αρκετά σταθερούς και αξιόπιστους, ώστε οι επενδυτές να μην χρειάζεται να αμφισβητούν το σύστημα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή κουλτούρας σε ό,τι αφορά την συνέπεια. Για χρόνια, η πειθαρχία στην Ελλάδα ήταν κάτι που επιβαλλόταν από έξω. Σήμερα, πρέπει να προέρχεται από μέσα. Αυτή η αλλαγή – από τη συμμόρφωση στην ανάληψη ευθύνης – είναι που θα καθορίσει αν θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Τρίτον, απαιτείται συνεχής επένδυση σε δεξιότητες, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να παραμείνει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός», ανέφερε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Το νέο επενδυτικό προφίλ

Όπως εξήγησε, η μετατόπιση του επενδυτικού προφίλ της Ελλάδας δεν αποτυπώνει απλώς καλύτερους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά μια βαθύτερη αλλαγή στην ποιότητα της ανάπτυξης, στη θεσμική αξιοπιστία και στη στρατηγική θέση της χώρας, στοιχεία που οδηγούν τους επενδυτές να επαναξιολογούν συνολικά το ελληνικό επενδυτικό αφήγημα. «Για χρόνια, χώρες σαν την Ελλάδα κρίνονταν από το παρελθόν τους και λιγότερο από την πραγματικότητα που διαμορφωνόταν. Αυτό έχει αλλάξει. Πρόκειται για μια βαθιά μετατόπιση, που βασίζεται στην ποιότητα της ανάπτυξης και στη θεσμική σταθερότητα».

Η μεταστροφή αυτή, όπως εξήγησε, στηρίζεται πρωτίστως στην αλλαγή του χαρακτήρα της οικονομικής μεγέθυνσης. Όπως υποστήριξε, το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας έχει βελτιωθεί δραματικά για τρείς λόγους. «Πρώτον, η Ελλάδα επιτυγχάνει πραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα, μια προσέγγιση που αντανακλά πραγματική δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί, αλλά εξακολουθεί να στηρίζει την ονομαστική ανάπτυξη, ιδίως μέσω του τομέα των υπηρεσιών. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της δυναμικής του χρέους. Τρίτον, η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά την απόδοση της Ευρωζώνης, ακόμη και εν μέσω της επιβράδυνσης στην Ευρώπη».

Όπως είπε, η εμπιστοσύνη την αγορών είναι κρίσιμη και αυτό αντανακλάται από τους οίκους αξιολόγησης, από οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, αλλά και από τους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα. «Θα έλεγα ότι όλα αυτά αντανακλούν τη σκληρή δουλειά που έχουμε καταβάλει, αντανακλούν το γεγονός ότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε τηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία στη χώρα. Έχουμε θεσπίσει μεταρρυθμίσεις. Έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις. Επίσης, όπως γνωρίζετε, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί. Και εργαζόμαστε επίσης για την ανάπτυξη νέων τομέων που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, όπως η τεχνολογία και η άμυνα».

Παράλληλα υποστήριξε ότι πέρα από τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι επενδυτές αξιολογούν ολοένα και περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. «Αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει ευπάθεια για την Ελλάδα — η ενεργειακή κρίση — έχει μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Μέσω στρατηγικών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων και συνεργασιών, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί ως σημείο εισόδου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια».

Ο σπάνιος συνδυασμός και το convergence premium

Απευθυνόμενος στους διεθνείς επενδυτές, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν σπάνιο επενδυτικό προορισμό, αφού συνδυάζει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης με την αναπτυξιακή τροχιά μιας αγοράς με χαρακτηριστικά αναδυόμενης και μεγάλου ρυθμού ανάπτυξης.

«Ο πυρήνας όλου αυτού είναι η ενσωμάτωση και η εξωστρέφεια. Για πρώτη φορά, με το παράδειγμα της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank με τη UniCredit, οι ελληνικοί οργανισμοί γίνονται δίαυλος για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και όχι αποδέκτες του. Επίσης, η Ελλάδα μετέτρεψε μια πιθανή ευπάθεια σε πλεονέκτημα και τοποθετήθηκε στρατηγικά ως κόμβος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα Βαλκάνια και ως σημείο εισόδου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, ο κ. Τσιτσιράγκος τόνισε ότι αυτοί είναι γνωστοί, βρίσκονται υπό διαχείριση και έχουν ήδη αποτιμηθεί από τις αγορές. «Αυτό που δεν έχει ακόμη πλήρως αποτιμηθεί είναι το upside του να τα κάνουμε σωστά. Αυτό είναι το Convergence Premium. Τα βασικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα. Η κατεύθυνση είναι σαφής. Το ερώτημα πια δεν είναι αν πρέπει οι επενδυτές να στραφούν στην Ελλάδα – είναι αν θέλουν να συμμετέχουν εγκαίρως ή όχι».