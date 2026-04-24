Υπερταμείο,-cvc-και-jp-morgan-«βλέπουν»-ενέργεια-και-υποδομές-για-νέες-επενδύσεις

Οι τομείς-στόχοι για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπερταμείου, της CVC και της JP Morgan, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Οι τομείς-στόχοι για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπερταμείου, της CVC και της JP Morgan, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 22 έως 25 Απριλίου.

Περιγράφοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες στρατηγικής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, εστίασε στον μετασχηματισμό των θυγατρικών εταιρειών, στην ανάπτυξη εθνικών υποδομών και στις επενδύσεις στη νέα οικονομία. Όπως εξήγησε, στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση μεγάλων έργων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εκσυγχρονισμό του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΑ, με περισσότερα από 1.000 οχήματα να είναι πλέον ηλεκτρικά.

Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα, σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να προσελκυστούν νέοι επενδυτές σε τομείς όπως λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια και ύδρευση. Για τον τρίτο πυλώνα, που αφορά την καθαρά επενδυτική δραστηριότητα, υπογράμμισε ότι διαμορφώνεται χαρτοφυλάκιο θεματικών funds με έμφαση στη λεγόμενη «νέα οικονομία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά. Μεταξύ άλλων, σημείωσε:

την επικείμενη είσοδο επενδυτή στις ελληνικές αλυκές,

την υλοποίηση τριών έως πέντε μεγάλων επενδύσεων στη νέα οικονομία μέσω του HIIF -η πρώτη τον επόμενο μήνα.

την προώθηση διαγωνισμών για υποδομές, όπως περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια (Λαύριο, Ελευσίνα) και logistics centers όπως το Θριάσιο κ.α.

την ανάπτυξη επτά νέων έργων real estate και τουριστικών προορισμών, όπως η Διώρυγα Κορίνθου.

Από την πλευρά του, ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Managing Partner της CVC, εκτίμησε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξουν λιγότερες αλλά μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα από το CVC. Όπως σημείωσε, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η στρατηγική παραμένει ενεργή, με έμφαση στη στήριξη των εταιρειών και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι η πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό της σχέδιο.

Εμμένοντας στο θέμα της ΔΕΗ, ο Θεόδωρος Γιατράκος, Head of Financial Sponsors/PE, JP Morgan, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ θα έχει θετική έκβαση, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη μεταστροφή της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογράμμισε ότι αποτελεί σημαντική επενδυτική ευκαιρία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόκληση για τους επενδυτές είναι η σωστή αποτίμηση των προοπτικών ανά κλάδο και η επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών στόχων.

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Απόστολος Γκουτζίνης, Εταίρος της Milbank LLP.