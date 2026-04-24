Φωτακίδης (CVC): Ψήφος εμπιστοσύνης στο νέο πλάνο Στάσση – «Παρέδωσε ό,τι υποσχέθηκε»

Με σαφές μήνυμα στήριξης προς τη διοίκηση του ΔΕΗ και προσωπικά στον Γιώργο Στάσση (CEO ΔΕΗ), στάθηκε ο Αλέξ Φωτακίδης, partner της CVC και επικεφαλής του γραφείου της στην Ελλάδα

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τη διοίκηση της ΔΕΗ και προσωπικά στον Γιώργο Στάσση (CEO ΔΕΗ), έστειλε ο Άλεξ Φωτακίδης, partner της CVC και επικεφαλής του γραφείου της στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι επιλογές που έγιναν από το 2021 «επικυρώνονται» πλέον στην πράξη, με το «turnaround story» της εταιρείας να περνά στην επόμενη φάση, αυτή της εδραίωσης και της γεωστρατηγικής επέκτασης.

Με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ , που ανακοίνωσε η ΔΕΗ ο κ. Φωτακίδης, μιλώντας σε πάνελ στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σημείωσε ότι «η διοίκηση Στάσση παρέδωσε ό,τι είχε υποσχεθεί» ήδη από το στρατηγικό πλάνο του Νοεμβρίου 2021, καλύπτοντας τους βασικούς άξονες, της ανάπτυξης στις ΑΠΕ, της διεθνούς επέκτασης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, με τα μεγέθη να αποτελούν την πιο καθαρή ένδειξη εκτέλεσης του business plan. Το CVC κατέχει το 10,34% των μετοχών της ΔΕH, και πλέον θα εισφέρει 1,2 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ της αύξησης, ενισχύοντας το ποσοστό του κοντά στο 17,5% – 18%.

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, η εταιρεία έχει μεταβάλει ουσιαστικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, με παρουσία πλέον σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, με τις εξαγορές –και ιδίως στη ρουμανική αγορά– να αξιολογούνται ως επιτυχημένες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ανθρώπινο παράγοντα, με τον κ. Φωτακίδη να χαρακτηρίζει ως «τη μεγαλύτερη επιτυχία» της διοίκησης τη συγκρότηση ισχυρής ομάδας με δυνατότητα εκτέλεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζεται πλήρης εμπιστοσύνη τόσο προς τον Γιώργο Στάσση όσο και προς τη διοικητική ομάδα για την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου που παρουσιάστηκε, με τους στόχους να παραμένουν εστιασμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την επιτάχυνση του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

«Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο ΔΣ της ΔΕΗ. Είχα την τύχη να δουλέψω σε πάρα πολλά project σε πολλές χώρες και αυτό που έζησα με τη ΔΕΗ τα τελευταία 5 χρόνια είναι μοναδικό», σημείωσε ο ίδιος.

Λιγότερες, αλλά μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική στρατηγική της CVC Capital Partners στην Ελλάδα, ο Άλεξ Φωτακίδης σημείωσε ότι το σχήμα θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά εταιρείες, αγορές και ανθρώπους που γνωρίζει, επισημαίνοντας ότι στην επόμενη πενταετία η στόχευση μετατοπίζεται σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις, με έμφαση σε συνεργασίες είτε με το Δημόσιο και το Υπερταμείο είτε με ιδρυτές και επιχειρηματικά σχήματα, υπογραμμίζοντας ότι «η ομαδικότητα είναι το μυστικό της επιτυχίας» και ότι η δημιουργία αξίας προϋποθέτει συνδυασμό τεχνογνωσίας και κεφαλαίων.

Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική τομέων που επανέρχονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συζήτησης, όπως η βιομηχανία, η πρωτογενής παραγωγή και συνολικά η επαναβιομηχάνιση της οικονομίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης πέραν του κυρίαρχου μοντέλου τουρισμού και υπηρεσιών, με αιχμή την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Ειδική αναφορά έκανε και στον ενεργειακό κλάδο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αρχίζει να αποκτά δυνατότητα εξαγωγών ενέργειας προς αγορές όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, με προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον κλάδο τροφίμων, τονίζοντας ότι η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω διεθνώς, ιδίως σε συνδυασμό με τον τουρισμό. Ωστόσο υπογράμμισε ότι η εγχώρια αγορά δεν έχει ακόμη αναπτύξει επαρκώς μεγάλους και ανταγωνιστικούς επιχειρηματικούς σχηματισμούς, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας και η δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχημάτων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις τόσο για τη στήριξη των παραγωγών όσο και για την ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις.