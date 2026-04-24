Η εταιρεία-γίγαντας καταναλωτικών αγαθών Procter & Gamble (P&G) προειδοποίησε σήμερα για πλήγμα περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στα κέρδη της για το οικονομικό έτος του 2027 λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, παίρνοντας κι εκείνη θέση μεταξύ μιας σειράς διεθνών εταιρειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις κόστους από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το πλήγμα στα κέρδη είναι από τα μεγαλύτερα- με την εξαίρεση αυτού των αεροπορικών εταιρειών- για την παραγωγό των Pampers και του Tide.

Η ελβετική ανταγωνίστρια Nestle προειδοποίησε για υψηλότερο κόστος λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ενώ η γερμανική Beiersdorf, η εταιρεία πίσω από το brand Nivea, εξετάζει το ενδεχόμενο αυξήσεων τιμών αργότερα φέτος, εάν το κόστος των βασικών προϊόντων συνεχίσει να αυξάνεται.

«Πολλά από τα υλικά μας έχουν ως βάση το πετρέλαιο, επομένως με την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται γύρω στα 100 δολάρια, υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος σε ότι αφορά το κόστος των εισροών», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικών της P&G, Αντρέ Σούλτεν.

«Η γεωπολιτική δυναμική έχει θέσει μπροστά μας νέες προκλήσεις, αλλά θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πλήρως την επιχείρηση για να διατηρήσουμε τη δυναμική που δημιουργούμε».

Πίεση στο κόστος εμπορευμάτων

Το πλήγμα στα κέρδη για το οικονομικό έτος της P&G, που ξεκινά τον Ιούλιο, λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα περίπου 100 δολάρια, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει άμεσα τα πλαστικά και το χαρτί συσκευασίας, αλλά και τα έξοδα μεταφοράς, ανέφερε η εταιρεία.

Η P&G, της οποίας το συνολικό κόστος πωλήσεων για το 2025 ανήλθε στα 40,8 δισ. δολάρια, σημείωσε επίσης αντίκτυπο ύψους 150 εκατ. δολαρίων από το κόστος εμπορευμάτων για το τέταρτο τρίμηνο λόγω του πληθωρισμού που συνδέεται με τα εμπορεύματα.

Η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2026 θα κυμανθούν στο κατώτερο άκρο του εύρους-στόχου της, που είναι σταθερό έως 4% αυξημένα.

«Οι επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όπως η P&G στο κόστος των βασικών προϊόντων. Το πετρέλαιο είναι πανταχού παρόν και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τα πάντα», δήλωσε ο Brian Jacobsen, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής στην Annex Wealth Management.

Οι επενδύσεις σε προϊόντα αποδίδουν

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε τρία από τα πέντε τμήματα της P&G κατά το τρίτο τρίμηνο, χάρη στις νέες κυκλοφορίες σε benchmark προϊόντα όπως τα σαμπουάν Pantene και η κρέμα δέρματος Olay σε υψηλότερες τιμές στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

«Αυξάνουμε τις επενδύσεις για να επιταχύνουμε τη δυναμική με τους καταναλωτές παρά το δύσκολο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Shailesh Jejurikar, ο οποίος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της P&G στις αρχές του έτους.

Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της P&G σε ουδέτερο νόμισμα μειώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης, υποχωρώντας για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, εν μέρει λόγω των δασμών και των συνεχιζόμενων επενδύσεών της στην καινοτομία προϊόντων.

Ταυτόχρονα, οι τριμηνιαίες πωλήσεις της P&G αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στα 21,24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 20,50 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 1,59 δολάρια ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά τρία σεντς, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Επιστροφή δασμών

Η P&G διατήρησε την προσδοκία της για ζημία σχεδόν 400 εκατ. δολαρίων από τους δασμούς στα κέρδη του οικονομικού έτους 2026. Περίπου το ήμισυ αυτού προήλθε από τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για επιστροφές χρημάτων, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε εκπρόσωπός της στο Reuters, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ως προς το πότε θα εκδοθούν οι επιστροφές χρημάτων.