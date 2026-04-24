DEF 2026 -Φράγκος (HIIF): Άμεση έναρξη επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια

Μιλώντας σε πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ώριμο επενδυτικό pipeline από το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών.

Την άμεση ενεργοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) επιβεβαίωσε ο Στέλιος Φράγκος, διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, σημειώνοντας ότι η πρώτη επένδυση αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και θα αφορά τον τομέα των ψηφιακών υποδομών.

Μιλώντας σε πάνελ με θέμα «Investing in the Next Infrastructure Backbone», στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, που πραγματοποιείται από 22 έως 25 Απριλίου, ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ώριμο επενδυτικό pipeline, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες, ενώ το Ταμείο εστιάζει σε τομείς με υψηλό πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία.

Στους βασικούς τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνονται, η ενεργειακή μετάβαση με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και διασυνδέσεις, η επάρκεια και διαχείριση υδάτινων πόρων, τα data centers, καθώς και η γαλάζια και κυκλική οικονομία.

Όπως επισήμανε, στον τομέα της ενέργειας καταγράφεται αυξανόμενη ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης και διασυνδέσεων, τόσο λόγω της επιδίωξης μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα όσο και εξαιτίας της ταχείας διείσδυσης των ΑΠΕ, που ήδη καλύπτουν περίπου το 60% της ηλεκτροπαραγωγής. «Δημιουργείται έτσι ένα σημαντικό επενδυτικό κενό, αλλά και μια ευκαιρία για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου», σημείωσε.

Το HIIF ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ, μέσω συνεπενδύσεων με θεσμικούς και στρατηγικούς εταίρους. Στην αρχική φάση προβλέπεται η υλοποίηση 2-3 επενδύσεων, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού ιστορικού αποδόσεων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Παράλληλα, το Ταμείο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εθνική επενδυτική πλατφόρμα, συνδέοντας διεθνείς και εγχώριους επενδυτές με έργα συνολικής αξίας που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

Ρόλος «γέφυρας» για τη νέα γενιά επενδύσεων

Αναφερόμενος στον ρόλο του Ταμείου ως πολλαπλασιαστή για την οικονομία, ο κ. Φράγκος υπογράμμισε ότι το HIIF καλύπτει ένα κρίσιμο επενδυτικό κενό, λειτουργώντας ως επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου και συμβάλλοντας στη μετάβασή του σε σύγχρονο sovereign wealth fund.

Όπως ανέφερε, η σύσταση του Ταμείου βασίστηκε σε εκτενή ανάλυση της επενδυτικής αγοράς σε συνεργασία με την BlackRock, προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς όπου υπάρχουν χρηματοδοτικά κενά.

Την ίδια στιγμή, η σταδιακή ολοκλήρωση χρηματοδοτικών εργαλείων ενισχύει την ανάγκη για νέα επενδυτικά σχήματα, με το HIIF να λειτουργεί ως «γέφυρα» για την επόμενη γενιά επενδύσεων, συμμετέχοντας ως μειοψηφικός επενδυτής και διευκολύνοντας την προσέλκυση μεγαλύτερων διεθνών κεφαλαίων.

«Η επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά και στη συμβολή των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στον συνολικό μετασχηματισμό της οικονομίας», τόνισε.

Επίσης σημείωσε ότι η ενεργοποίηση του Ταμείου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε σταθερό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη», κατέληξε.

