Delphi Economic Forum – BAT: Η μείωση της βλάβης από τον καπνό ως εργαλείο Δημόσιας Υγείας

Τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η στρατηγική μείωσης της βλάβης από τον καπνό (Tobacco Harm Reduction) στην οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ανέδειξε η BAT στο πλαίσιο του 11ου Delphi Economic Forum.

Στη συζήτηση με θέμα «Rethinking Prevention: Building a Stronger European Health Union», η κα. Martina Branconi, Διευθύντρια Ρυθμιστικών Υποθέσεων, BAT Global, παρουσίασε τις θέσεις της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών δημόσιας υγείας. Στο πάνελ συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η κα. Δώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής (ΕΚΠΑ), ο κ. Ιγνάτιος Οικονομίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας (ΕΚΠΑ), η κα. Νικολέττα Χαλιώτη, Finance Director Greece & BGIN της Medtronic Hellas και η κα. Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η κα. Αντριάνα Παρασκευοπούλου, Επικεφαλής Ενημερωτικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα. Martina Branconi υπογράμμισε ότι η μείωση της βλάβης από το κάπνισμα δεν αποτελεί υποκατάστατο της πρόληψης, αλλά μια απαραίτητη συμπληρωματική προσέγγιση για τα εκατομμύρια των ενήλικων καπνιστών.

«Η Ελλάδα έχει θεσπίσει ένα προοδευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα νέα προϊόντα νικοτίνης και φαίνεται να είναι η χώρα που καταγράφει την τρίτη ταχύτερη μείωση της συχνότητας καπνίσματος στην ΕΕ μετά την Τσεχία, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο. Άρα, φαίνεται πως υπάρχει κάτι στα νέα αυτά προϊόντα νικοτίνης που μπορεί να μας βοηθήσει στη μετάβαση και, με έναν πραγματιστικό τρόπο, να περιορίσουμε τη βλάβη, οδηγώντας τους καπνιστές προς λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές.

Ελπίζω, λοιπόν, η ΕΕ να δώσει προσοχή σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία, και όχι μόνο σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο, οι οποίες έχουν ουσιαστικά απαγορεύσει το σύνολο του πλαισίου και το μόνο που είδαμε ήταν η ενίσχυση του παράνομου εμπορίου. Ειλικρινά, εύχομαι ότι, καθώς προχωρούμε από την αξιολόγηση στην εκτίμηση και εν συνεχεία στη ρύθμιση, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα, θα λάβουμε υπόψη τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα τα αγνοήσουμε και δεν θα νομοθετήσουμε με βάση την ιδεολογία»