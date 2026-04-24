mε-νέα-ρεκόρ-έκλεισαν-τη-συνεδρίαση-της-wall-street-οι-δείκτες-s&p-500-και-nasdaq

Mε νέα ρεκόρ έκλεισαν στη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, αφού οι επενδυτές έλαβαν ένα ενθαρρυντικό σήμα ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Πακιστάν.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,8%, κλείνοντας στις 7.165,08 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1,63% στις 24.836,60 μονάδες. Και οι δύο δείκτες σημείωσαν επίσης νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 79,61 μονάδες ή 0,16% στις 49.230,71 μονάδες.

Το MS NOW μετέδωσε, επικαλούμενο Πακιστανό αξιωματούχο, ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Παρασκευής για συνομιλίες με Πακιστανούς διαμεσολαβητές σχετικά με πιθανό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την εξέλιξη αυτή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού διαπραγματεύονταν πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το brent βρισκόταν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους κατά τρεις εβδομάδες. Η ανακοίνωση ακολούθησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!» έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο για να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εξελιχθεί σε ναυτική αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προχωρούν σε κατασχέσεις εμπορικών πλοίων. Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση την Πέμπτη ότι διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολεί και να καταστρέφει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στα στενά.

Ο Ρόμπερτ Κόνζο, διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance, εκτιμά ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο Ισλαμαμπάντ, η αγορά «σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτει τη σύγκρουση και κοιτάζει πέρα από αυτήν», αν και οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Όπως σημείωσε, η αγορά εμφανίζεται ανθεκτική απέναντι στον πόλεμο, λόγω της εκτίμησης ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμες εξελίξεις, της προσωρινής φύσης των διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου και της ισχυρής έναρξης της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

«Ουσιαστικά η αγορά λέει: Αυτά είναι βραχυπρόθεσμα ζητήματα ή ίσως περισσότερη ρητορική παρά πραγματικότητα, ας επιστρέψουμε στα θεμελιώδη», ανέφερε. «Οι επενδυτές αισθάνονται αισιοδοξία για αυτά τα θεμελιώδη, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, και αυτό είναι που ωθεί την αγορά υψηλότερα».

Η άνοδος του S&P 500 στη σημερινή συνεδρίαση ενισχύθηκε από τη μετοχή της Intel, η οποία έκανε άλμα 23%. Η εταιρεία ημιαγωγών ανακοίνωσε κέρδη πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street και παρουσίασε αισιόδοξες προοπτικές για το τρέχον τρίμηνο.

Αυτό προστίθεται στο ράλι των μετοχών ημιαγωγών αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη, το ETF iShares Semiconductor (SOXX) κατέγραψε τη 17η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση με εβδομαδιαία άνοδο 10%.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα της εβδομάδας για τους τρεις βασικούς δείκτες είναι μεικτή: ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,6%, ο Dow πτώση 0,4%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,5%.