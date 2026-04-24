philosofish:-Στρατηγική-επένδυση-στην-ανάπτυξη-και-δυναμική-παρουσία-στη-seafood-expo-global-2026-στη-Βαρκελώνη

Η Philosofish ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τη συμμετοχή της στη Seafood Expo Global 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση θαλασσινών παγκοσμίως, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως μια σύγχρονη, εξωστρεφής και αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, από τις 21 έως τις 23 Απριλίου.

Η συμμετοχή της εταιρείας αποτελεί μέρος της στρατηγικής της επένδυσης στην ανάπτυξη και τη διεθνή της επέκταση στη διεθνή αγορά, δημιουργώντας νέες εμπορικές ευκαιρίες και ενδυναμώνοντας υφιστάμενες συνεργασίες με επαγγελματίες και decision makers από όλο τον κόσμο.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον, η Philosofish επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες τάσεις και να ανταποκρίνεται άμεσα στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, επενδύοντας παράλληλα σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της.

Επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Philosofish αποτελεί η επένδυση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (value added), που ανταποκρίνονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Με έμφαση στην υγιεινή διατροφή και την καθαρή πρωτεΐνη, αλλά και στην ευκολία και τη διατήρηση της φρεσκάδας, η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία, πρακτικότητα και υπευθυνότητα ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το SeaFresh Pack, μια ολοκληρωμένη πρόταση που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία κατανάλωσης φρέσκου ψαριού, ευθυγραμμισμένη με τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Το premium περίπτερο της Philosofish προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε τη φιλοσοφία και την ποιότητα των προϊόντων της. Μέσα από live cooking sessions και γευσιγνωσίες, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί και κρανιό, ανακαλύπτοντας στην πράξη τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εταιρεία στη διεθνή αγορά.

Η επιτυχημένη συμμετοχή στη Seafood Expo Global 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή και την ταυτότητα της Philosofish: να αποτελεί πρωτοπόρα εταιρεία του κλάδου της που εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς, επενδύει στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαμορφώνει το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας μέσα από προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα, διαφοροποίηση και σύγχρονη καταναλωτική αξία.

Ο Δημήτρης Ζήγρας Chief Commercial Officer της Philosofish, δήλωσε σχετικά: «Η παρουσία μας στη Seafood Expo Global δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή, αλλά αποτελεί μια συνειδητή επένδυση στο μέλλον του κλάδου. Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, συνδυάζοντας καθαρή πρωτεΐνη, ευκολία, φρεσκάδα και βιωσιμότητα. Με λύσεις όπως το SeaFresh Pack, στόχος μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία κατανάλωσης φρέσκου ελληνικού ψαριού και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη διεθνή μας παρουσία».