Ursapharm: Στρατηγική επιλογή η Ελλάδα για την περαιτέρω ανάπτυξή της -Ποια είναι η χορηγός της Μπάγερν Μονάχου

Από τον Ιανουάριο 2026 ξεκίνησε το ταξίδι της στην Ελλάδα, η «οικογενειακή» πολυεθνική Ursapharm, μεπροϊόντα οφθαλμολογικά, γενικής ιατρικής, δερμοκαλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής.

Με ναυαρχίδα τα οφθαλμολογικά προϊόντα και ειδικότερα τη φροντίδα της ξηροφθαλμίας, η «οικογενειακή» πολυεθνική εταιρεία Ursapharm με έδρα το Saarbrucken της Γερμανίας ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026. Στο cluster της Ελλάδας περιλαμβάνεται η Κύπρος, ενώ επίκειται και η ένταξη της Ρουμανίας.

Η στρατηγική επιλογή της χώρας μας για να ξεκινήσει την λειτουργία της μία από τις 13 θυγατρικές εταιρείες, που λειτουργούν σε 26 χώρες, σχετίζεται και με την γεωπολιτική θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια και την νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν την περιοχή του κόσμου.

Άλλωστε η ξηροφθαλμία εντείνεται λόγω της ψηφιακής κόπωσης των ματιών από την εκτεταμένη χρήση οθονών σε κάθε ηλικία, την αφρικανική σκόνη και την εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών που εξατμίσουν τα δάκρυα και άλλους παράγοντες, όπως επισημαίνει ο Ιωάννης Μπεσσής, Managing Director Ursapharm Greece and Cyprus.

Κύκλος εργασιών άνω των 400 εκατ. ευρώ, ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης έως 12%

Η μητρική εταιρεία με παρουσία σήμερα σε περισσότερες από 80 χώρες ιδρύθηκε το 1974 στην καρδιά της Γερμανίας, στο Saarbrucken και διοικείται ήδη από την τρίτη γενιά της οικογένειας, με 500 εκατομμύρια ασθενών να λαμβάνουν τα προϊόντα της στην Ευρώπη.

Το portfolio των φαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνει οφθαλμικές σταγόνες σε ειδική τεχνολογικά καινοτόμο συσκευασία για την ξηροφθαλμία, προϊόντα για την αλλεργική ρινίτιδα και την αλλεργική επιπεφυκίτιδα κι άλλα προϊόντα που πρόκειται να έρθουν στη χώρα μας όπως ειδικά δερμοκαλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού για ενήλικες και παιδιά.

Η «ναυαρχίδα» της εταιρείας αφορά τις ενδοφθάλμιες σταγόνες για την ξηροφθαλμία, για τις οποίες παράγονται στα εργοστάσια στη Γερμανία, 500 εκατομμύρια φιαλίδια ετησίως. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Ursapharm ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8-12%, ενώ από μία συνειδητή απόφαση της οικογένειας των ιδρυτών, η εταιρεία παραμένει «οικογενειακή» πολυεθνική και εκτός χρηματιστηρίου.

Όπως έχει συμβεί και με ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, η αρχή έγινε το 1974, από μία οικογένεια φαρμακοποιών και η πρώτη τους σκέψη ήταν η παραγωγή ενδοφθάλμιων σταγόνων για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας, σε μια μικρή μονάδα παραγωγής και σε μία τοπική φαρμακαποθήκη που θα εξυπηρετούσε τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Το 1976 δημιουργήθηκε και το πρώτο εργοστάσιο οφθαλμικών σταγόνων, ενώ το 1979 δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής στερεών χαπιών.

Από το 1984 ξεκίνησε η παραγωγή και προϊόντων γενικής ιατρικής όπως είναι φαρμακευτικά προϊόντα για αλλεργικές παθήσεις και ορόσημο σε αυτή την πορεία ανάπτυξης αποτέλεσε το 1993 η δημιουργία ενός φιαλιδίου που λειτουργεί σε κενό αέρος και σε αποστειρωμένες συνθήκες προκειμένου να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος επιμόλυνσης ούτε όμως να χάνονται οι οφθαλμικές σταγόνες (δηλαδή να μην διεισδύουν στο μάτι κατά την εφαρμογή τους). Πρόκειται για μία τεχνολογική καινοτομία, μοναδική στο είδος της που ως συσκευή χορήγησης είναι η μόνη που αποζημιώνει το σύστημα υγείας της Γερμανίας.

Σε μία άλλη της πρωτοπορία, η Ursapharm εισήγαγε πρώτη σε οφθαλμικές σταγόνες για την ξηροφθαλμία υαλουρονικό νάτριο, με συνέπεια τα προϊόντα της να χρησιμοποιούνται σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, καθώς είναι ιδανικά για την ταχύτερη ανάρρωση από χειρουργικές επεμβάσεις όπως είναι ο καταρράκτης.

Το portfolio της εταιρείας που δεν είναι ακόμα ολόκληρο διαθέσιμο στην ελληνική αγορά (σταδιακά θα έρχονται τα νέα προϊόντα) αφορά και προϊόντα για παθήσεις των βλεφάρων, αλλεργική ρινίτιδα και αλλεργική επιπεφυκίτιδα, μια σειρά ειδικών δερμοκαλλυντικών φαρμακείου και συμπληρώματα διατροφής για παιδιά και ενήλικους με βάση την υπερτροφή (superfood) aronia τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επιπλέον, αρχές Μαΐου του 2026 αναμένονται στην Ελλάδα και οι πρώτες οφθαλμικές σταγόνες χωρίς νερό στη σύνθεσή τους, μία ακόμα καινοτομία της Ursapharm ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.

Επίσημη χορηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπάγερν Μοναχού

Στις δραστηριότητες της εταιρείας πρωτοστατούν κοινωνικές δράσεις προστασίας αθλητών και αθλημάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ότι είναι η επίσημη χορηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπάγερν Μονάχου, έχει κατασκευάσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην γενέτειρα πόλη Σααρμπρύκεν το οποίο αποκαλείται «Ursapharm arena» και στηρίζει τους αθλητές του ποδοσφαίρου, του τένις και του χειμερινού σκι στη Γερμανία.

Το 2035, 1 στους 2 Ευρωπαίους θα έχει ξηροφθαλμία

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και διευθυντής της οφθαλμολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας Χρήστος Πίτσας εξηγεί ότι η ξηροφθαλμία πραγματικά λαμβάνει διαστάσεις μίας σύγχρονης επιδημίας και πλήττει κάθε ηλικία καθώς δυστυχώς ήδη τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν υπερβολικά πολύ οθόνη στη ζωή τους.

Έχει υπολογιστεί βάσει επιδημιολογικών μελετών πως το έτος 2035 ένας στους δύο ευρωπαίους πολίτες θα έχουν συμπτώματα ξηροφθαλμίας, ενώ το 60% των ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 30 ετών θα έχει κάποια μορφή ξηροφθαλμίας.

Προκύπτει επίσης από έρευνες ότι η οφθαλμική υγεία θα αποτελεί κριτήριο για την επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς η καλή οφθαλμική υγεία θα είναι ισχυρό κίνητρο για την πρόσληψη ενός εργαζομένου. Ο διευθυντής της οφθαλμολογικής κλινικής του Ασκληπιείου Βούλας. και πρόεδρος της ΕΟΕ στέλνει ένα απλό αλλά εύγλωττο μήνυμα λέγοντας ότι θα πρέπει «από δω και εμπρός να κοιτάμε τα μάτια μας».