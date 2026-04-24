Y/KNOT Invest: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ – Άντλησε 22,78 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Y/KNOT Invest, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η εισηγμένη.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Y/KNOT Invest, η οποία καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων €22.785.480,00 και την έκδοση 30.380.640 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η εισηγμένη.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Y/KNOT Invest A.E.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.03.2026 (η «ΕΓΣ») σε συνδυασμό με την από 26.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την ως άνω απόφαση της ΕΓΣ (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €22.785.480,00 και την έκδοση 30.380.640 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

Ποσοστό 91,17% περίπου της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €20.774.257,50 που αντιστοιχεί σε 27.699.010 Νέες Μετοχές.

Ποσοστό 8,83% περίπου της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής από παλαιούς μετόχους, με την καταβολή συνολικού ποσού €2.011.222,50 που αντιστοιχεί σε 2.681.630 Νέες Μετοχές.

Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, οι ως άνω 2.681.630 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής, με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 περ. (ε΄) εδ. β΄ του ν. 3461/2006, δηλαδή σύμφωνα με τις δηλώσεις προεγγραφής όλων των παλαιών μετόχων.

Δεν διατέθηκαν Νέες Μετοχές σε επενδυτές που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων και άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής χωρίς όμως να είναι παλαιοί μέτοχοι.

Ως αποτέλεσμα, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εταιρεία δεν προχώρησε στη διαδικασία διάθεσης μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 24 Απριλίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €22.785.480,00.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €18.228.384 με την έκδοση 30.380.640 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €4.557.096 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €22.785.480, διαιρούμενο σε 37.975.80 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (€0,60) η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στη Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.