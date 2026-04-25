Αθήνα – Αστάνα: Πώς χτίζεται μια στρατηγική σχέση στα 4.000 χλμ.

Το πώς να συντηρήσεις μια διπλωματική σχέση από απόσταση 4.000 χιλιομέτρων, δηλαδή όσο χωρίζει την Αθήνα από την Αστάνα, προσπάθησαν να εξηγήσουν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και του Καζακστάν, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Καζακστάν βρίσκεται σε μια περιοχή της Κεντρικής Ασίας που γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Όπως ανέφερε, θέλουμε, για πολλούς λόγους να αυξήσουμε το αποτύπωμά μας και τη συνδεσιμότητά μας στον οικονομικό τομέα μεταξύ των δύο χωρών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνέχισε, το βασικό είναι η διατήρηση μιας συχνής πολιτικής επαφής, δηλαδή να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο που θα σου επιτρέπει να λειτουργείς σε πιο συστηματική φάση. Και μετά δημιουργείς μια μικρή ατζέντα, όπως τα επιχειρηματικά ταξίδια, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με τη μορφή κοινών σχημάτων κ.α.

Η σημασία του IMEC

Όσον αφορά στο γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει σχέσεις με το Καζακστάν, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στη σημασία των εναλλακτικών επιλογών. Επικαλέστηκε την τρέχουσα αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αναδείξει τη σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

«Δουλεύουμε μαζί σε διάφορες εναλλακτικές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή αναγνωρίζεται και ο λεγόμενος «μεσαίος διάδρομος», τον οποίο χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πρόκειται για μια ακόμη εναλλακτική, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να καταστεί πλήρως λειτουργική», επεσήμανε.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι Ελλάδα και Καζακστάν βρίσκονται σε συγκρίσιμο επίπεδο ανάπτυξης. «Είμαστε και οι δύο σταθερές χώρες, και αυτό αποτελεί ένα καλό ταίριασμα ως προς το επίπεδο ωριμότητας των επιχειρήσεων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι δύο κυβερνήσεις είναι «πολύ προσανατολισμένες στην εξωστρέφεια, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και λειτουργούν με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο».

Το πετρέλαιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενέργεια, καθώς το Καζακστάν αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή προμήθειας πετρελαίου για την Ελλάδα, μετά το Ιράκ. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, υπάρχουν και άλλοι τομείς με σημαντικές προοπτικές συνεργασίας, όπως η τεχνολογία, τα χημικά, η φαρμακοβιομηχανία, τα βιομηχανικά προϊόντα, οι κατασκευές και τα μέταλλα. «Υπάρχουν πολλοί δυναμικοί κλάδοι που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες», σχολίασε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι απαραίτητες για να αμβλύνουν ενδεχόμενες πολιτικές διαφορές. «Οι οικονομικές σχέσεις κάνουν τα πράγματα ευκολότερα», επεσήμανε, αποσαφηνίζοντας ότι αυτό δεν αφορά αποκλειστικά το Καζακστάν, αλλά ολόκληρη την περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Alibek Kuantyrov, Υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν, ανέφερε ότι η χώρα του λειτουργεί ως χώρα διέλευσης. Όπως σημείωσε, το 80% του εμπορίου μεταξύ Κίνας και Ευρώπης διέρχεται από το έδαφος του Καζακστάν, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης του «μεσαίου διαδρόμου».

Delphi Economic Forum XI

Λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα πεδία συνεργασίας των δύο χωρών. «Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ευκαιρίες στην Κασπία Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων έργων βυθοκόρησης και ανάπτυξης λιμενικών υποδομών, καθώς και στην ανάπτυξη αεροδρομίων, λιμανιών, δρόμων και σιδηροδρόμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το Καζακστάν έχει συζητήσει εκτενώς όλα αυτά τα ζητήματα με Έλληνες επιχειρηματίες. «Είχαμε πολύ εκτενείς συναντήσεις όσο βρισκόμουν στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία και στον τομέα της αντιρρύπανσης, δηλαδή για την εισαγωγή τεχνολογιών και τη συμμετοχή σε έργα υποδομών», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η χώρα αρχίζει να κάνει στροφή προς τις τεχνολογίες, μετακινούμενη από την αποκλειστική εξόρυξη και εστιάζοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. «Αυτή είναι η στρατηγική μας. Και δεν χρειαζόμαστε μόνο κεφάλαιο. Αναζητούμε γνώση, δεξιότητες, τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα μας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας», πρόσθεσε.

Κάνοντας και ο ίδιος αναφορά στο πετρέλαιο, εξήγησε ότι ήδη υπάρχει εμπορική συνεργασία μέσω ελληνικών πλοίων. «Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες που διαχειρίζονται και εμπορεύονται το πετρέλαιό μας, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής Chevron, ναυλώνουν ελληνικά πλοία για τη μεταφορά του στις ευρωπαϊκές αγορές και στην ίδια την Ελλάδα», επεσήμανε. Η Ελλάδα, συνέχισε, μπορεί να αποτελέσει κόμβο διανομής του πετρελαίου μας. Παράλληλα, υπάρχει και το άλλο σκέλος της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, όπου, όπως είπε, «βλέπουμε τεράστιο δυναμικό από τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αναπτύξει τον συγκεκριμένο τομέα σε πολύ υψηλό επίπεδο».

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Andrew Mueller, Δημοσιογράφος στο Monocle.