Γερμανία:-Σε-πίεση-η-αυτοκινητοβιομηχανία-απ’-την-επιβράδυνση-της-κινεζικής-οικονομίας

Ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά είναι ο πιο έντονος ανταγωνισμός στον κόσμο, δήλωσε απ’ την έκθεση αυτοκινήτου στο Πεκίνο, η πρόεδρος του γερμανικού λόμπι αυτοκινητοβιομηχανίας VDA, Χίλντεγκαρντ Μίλερ.

Η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας ασκεί περαιτέρω πίεση στους Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι μια διαρκή μετατόπιση που τους απομακρύνει από τις συνθήκες της αγοράς που στήριξαν την χρόνια κυριαρχία τους, δήλωσε ένας αξιωματούχος της γερμανικής βιομηχανίας στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου το Σάββατο.

«Ο ανταγωνισμός στην κινεζική αγορά είναι ο πιο έντονος ανταγωνισμός στον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Χίλντεγκαρντ Μίλερ, πρόεδρος του γερμανικού λόμπι αυτοκινητοβιομηχανίας VDA, αναφέρει το Reuters.

Οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων παραμένουν ακόμη στη μάχη, χάρη σε μια σειρά από παρουσιάσεις νέων μοντέλων και τεχνολογικές καινοτομίες στην έκθεση.

Ωστόσο, πρέπει να αποδεχθούν ότι το ιστορικά ισχυρό μερίδιό τους στην αγορά της Κίνας δεν μπορεί πλέον να διατηρείται ως σημείο αναφοράς για την επιτυχία, δήλωσε η Μίλερ.

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο τώρα και στο μέλλον», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο πατριωτισμός παίζει ρόλο στους Κινέζους καταναλωτές.

Παρότι υπήρχε ακόμη δυναμικό ανάπτυξης στην Κίνα σε σύγκριση με την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επιβράδυνση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου ενέτεινε τις προκλήσεις.

«Η Κίνα βρίσκεται σε οικονομική κρίση, με υψηλή ανεργία και πολλοί αναγκάζονται να αποταμιεύουν. Αυτό είναι ορατό στις πωλήσεις αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στην ανώτερη κατηγορία πολυτελείας», δήλωσε η Μίλερ.

Ωστόσο, κινεζικές μάρκες όπως η Geely και η Nio κινήθηκαν σε αυτό το τμήμα της αγοράς στην έκθεση, παρουσιάζοντας νέα αυτοκίνητα με προηγμένα χαρακτηριστικά σε χαμηλότερες τιμές από τους Γερμανούς ανταγωνιστές τους, όπως η Mercedes και η BMW.