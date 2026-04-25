ΔΕΣΦΑ: Η ενεργειακή ασφάλεια δεν έχει «κλειδώσει» – Το νέο ρίσκο πριν τον χειμώνα

Ο ΔΕΣΦΑ προειδοποιεί ότι η ασφάλεια εφοδιασμού δεν έχει ακόμη θωρακιστεί, καθώς το ρίσκο μετατοπίζεται από τις τιμές στην επάρκεια.

Η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στο προσκήνιο με όρους πιο απαιτητικούς από αυτούς της προηγούμενης κρίσης. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αστάθεια στις διεθνείς ροές LNG, επαναφέρει τον κίνδυνο όχι μόνο των υψηλών τιμών αλλά και της ίδιας της διαθεσιμότητας φυσικού αερίου ενόψει χειμώνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καλέσει τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν νωρίτερα την πλήρωση των αποθηκών, από την άνοιξη, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση ζήτησης στο τέλος του καλοκαιριού. Παράλληλα, εξετάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους πλήρωσης, με τον αρχικό στόχο του 90% να προσαρμόζεται προς τα κάτω, σε επίπεδα κοντά στο 80% ή ακόμη και χαμηλότερα υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στην αγορά.

Η αλλαγή αυτή δείχνει κάτι πιο ουσιαστικό: Η Ευρώπη ξεκινά την περίοδο πλήρωσης από πιο αδύναμη βάση. Τα αποθέματα φυσικού αερίου κινούνται κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών, ενώ η αγορά LNG παραμένει σφιχτή, με αυξημένο ανταγωνισμό για φορτία.

Ενεργειακές υποδομές στο στόχαστρο: Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του νέου ενεργειακού ρίσκου

Η αγορά αρχίζει να φοβάται για την επάρκεια

Με αυτά τα δεδομένα, η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά πιο πρακτική διάσταση. Δεν είναι μόνο το πόσο ακριβό είναι το φυσικό αέριο, αλλά αν και πότε μπορεί να εξασφαλιστεί. Η ανάγκη να γεμίσουν οι αποθήκες νωρίς, σε μια αγορά με υψηλές τιμές και έντονο ανταγωνισμό για φορτία LNG, φέρνει τους Ευρωπαίους μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να αγοράσουν ακριβά τώρα ή να ρισκάρουν μεγαλύτερη πίεση αργότερα.

Το πρόβλημα μετατοπίζεται έτσι από το κόστος στη διαθεσιμότητα, σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο ευαίσθητη σε γεωπολιτικά γεγονότα.

ΔΕΣΦΑ: Πρόοδος, αλλά όχι πλήρης θωράκιση

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι παρεμβάσεις της CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Sferruzza, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026 αποτυπώνουν με σαφήνεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η ευρωπαϊκή αγορά. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη έχει κάνει σημαντικά βήματα μετά την κρίση της Ουκρανίας, όμως δεν είναι ακόμη πλήρως θωρακισμένη απέναντι σε νέα ενεργειακά σοκ.

Η μέχρι τώρα διαχείριση βασίστηκε κυρίως σε άμεσες παρεμβάσεις, που λειτούργησαν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί για την επόμενη φάση. Η ίδια έθεσε την ανάγκη για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών, την ευελιξία του συστήματος και τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία κινούνται κάτω από τον μέσο όρο, δημιουργώντας πίεση για τους επόμενους μήνες. Η ανάγκη ταχείας αναπλήρωσής τους, σε περιβάλλον υψηλών τιμών, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα της αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι εάν οι χρήστες της αγοράς δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στο επίπεδο των τιμών, ενδέχεται να απαιτηθεί κρατική στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των αποθηκών.

Τα στοιχεία του 2026: Αύξηση ζήτησης και εκτόξευση εξαγωγών

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026 δίνουν μια καθαρή εικόνα για το πώς μεταβάλλεται η αγορά. Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 18,46% σε σχέση με πέρυσι, με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από τις εξαγωγές, οι οποίες υπερτετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση.

Η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, γεγονός που δείχνει ότι η δυναμική της αγοράς μεταφέρεται πλέον στο διασυνοριακό σκέλος. Η Ελλάδα λειτουργεί όλο και περισσότερο ως χώρα διέλευσης και τροφοδοσίας για τις γειτονικές αγορές.

Καθοριστική είναι η συμβολή του LNG, το οποίο καλύπτει το 54% των συνολικών εισαγωγών, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς πιο ευέλικτες πηγές προμήθειας.

Η Ρεβυθούσα καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα εισαγωγών, ενώ η ενίσχυση της λειτουργίας του FSRU Αλεξανδρούπολης και οι αυξημένες ροές από πολλαπλές πηγές αναδεικνύουν τον ρόλο της διαφοροποίησης για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Υποδομές και εξαγωγική δυναμική

Στο επίπεδο των υποδομών, έργα όπως οι σταθμοί συμπίεσης σε Αμπελιά και Κομοτηνή πλησιάζουν στην πλήρη λειτουργία τους, ενώ ο αγωγός Καρπερή – Κομοτηνή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα εξαγωγών.

Το σύστημα του ΔΕΣΦΑ είναι ήδη σε θέση να εξάγει έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με προοπτική σχεδόν διπλασιασμού της δυναμικότητας μέσα από επεκτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μετασχηματίζεται σταδιακά σε ενεργειακή πύλη για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με αυξανόμενο ρόλο στη διασύνδεση των αγορών και στη σταθερότητα του συστήματος.

Η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μια σταθερή συνθήκη. Εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία γεμίζουν οι αποθήκες, από τη διαθεσιμότητα φορτίων LNG και από την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Όπως επισήμανε η κ. Sferruzza, η επόμενη φάση απαιτεί ισορροπία και όχι ακραίες μετατοπίσεις στο ενεργειακό μείγμα, με το φυσικό αέριο να διατηρεί τον ρόλο του ως καύσιμο ευελιξίας τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με τεχνολογίες όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και το υδρογόνο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι το επόμενο τεστ για την Ευρώπη δεν θα είναι μόνο οι τιμές, αλλά η ίδια η ικανότητα του συστήματος να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες όταν η ζήτηση αυξηθεί.