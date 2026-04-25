Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για τη ΝΔ, άνοδος για το ΠΑΣΟΚ – Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι

Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, την ώρα που αυξάνεται και το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 29,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 10,2%, με το ΚΚΕ να ακολουθεί πολύ κοντά, στο 10%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%.

Εκτός Βουλής, σύμφωνα με τη μέτρηση, παραμένουν Νίκη, Φωνή Λογικής, ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, ενώ το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει προτίμηση σε άλλο κόμμα.

Αναλυτικά η εκτίµηση ψήφου:

Νέα ∆ηµοκρατία 29,6

ΣΥΡΙΖΑ 5,9

ΠΑΣΟΚ 15,9

Ελληνική Λύση 10,2

ΚΚΕ 10

«Νίκη» 2,5

Πλεύση Ελευθερίας 8,6

Φωνή Λογικής 2,7

ΜέΡΑ25 1,9

Νέα Αριστερά 1,6

∆ηµοκράτες 1,1

Αλλο 10

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 23,8%, από 26,1% που κατέγραφε στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ενίσχυση, φτάνοντας στο 12,8% από 11,4%. Η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρή κάμψη, παραμένοντας ωστόσο στην τρίτη θέση με 8,2% (από 8,8%), ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 8%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει απώλειες 1,1 μονάδας και διαμορφώνεται στο 6,9%.

Την ίδια στιγμή, αυξημένη είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων, που ανέρχονται στο 17,2% (από 15,3%), όπως και όσοι δηλώνουν προτίμηση σε άλλο κόμμα, στο 8% (από 7,3%).

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8 (Μάρ. 26,1 Φεβ. 24,9)

ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 4,6)

ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 10,9)

Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 9)

ΚΚΕ 8 (7,8 7,6)

«Νίκη» 2 (1,6 1,8)

Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 9,2)

Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 1,9)

ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 2,1)

Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 1,8)

∆ηµοκράτες 0,9 (1,5 1,7)

Άλλο 8 (7,3 7,1)

Αναπ/στοι 17,2 (15,3 16)

Λευκό & Ακυρο 2,5 (1,6 1,4)

- sofokleous10.gr

