Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, April 25
    «Εάν η εθνική σας κυριαρχία αμφισβητηθεί θα είμαστε εδώ» – Βίντεο Μακρόν από την επίσκεψη στην Ελλάδα

    By Πολιτική 1 Min Read

    Λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανάρτησε στο Χ βίντεο με στιγμιότυπα και δηλώσεις από την παρουσία του στη χώρα.

    Στο μήνυμά του, ο Γάλλος πρόεδρος επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας του για τη στήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η συμμαχία των δύο χωρών εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη διαρκή αλληλεγγύη.

    You know it. pic.twitter.com/53Q4iYdScA

    — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2026

    «Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία-Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς», αναφέρει το βίντεο που ανάρτησε ο Γάλλος πρόεδρος.

    Ο Γάλλος πρόεδρος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «το ξέρεις», αναφερόμενος στη δήλωσή του , «όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις».

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Add A Comment
    Leave A Reply