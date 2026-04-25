«Εάν η εθνική σας κυριαρχία αμφισβητηθεί θα είμαστε εδώ» – Βίντεο Μακρόν από την επίσκεψη στην Ελλάδα

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανάρτησε στο Χ βίντεο με στιγμιότυπα και δηλώσεις από την παρουσία του στη χώρα.
Στο μήνυμά του, ο Γάλλος πρόεδρος επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας του για τη στήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η συμμαχία των δύο χωρών εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη διαρκή αλληλεγγύη.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2026
«Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία-Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς», αναφέρει το βίντεο που ανάρτησε ο Γάλλος πρόεδρος.
Ο Γάλλος πρόεδρος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «το ξέρεις», αναφερόμενος στη δήλωσή του , «όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις».
