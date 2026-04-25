«Είμαστε-ενωμένοι-στο-όνομα-της-αλληλεγγύης»-έγραψε-ο-Μακρόν-στο-βιβλίο-επισκεπτών-της-φρεγάτας-«Κίμων»

Μήνυμα αλληλεγγύης, φιλίας και κοινών σχεδίων στέλνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο χειρόγραφο μήνυμα που άφησε στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας «Κίμων» μετά την ολοκλήρωση της υψηλού συμβολισμού επίσκεψης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε:

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της. Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν».

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας, πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μια αφορμή να δούμε επί του πεδίου τις δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος, ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».

