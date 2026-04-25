Ευημερία εργαζομένων: Από «παροχή» σε στρατηγική – Το νέο στοίχημα για οικονομία και επιχειρήσεις

Η ευημερία των εργαζομένων δεν αποτελεί πλέον «έξτρα» παροχή, αλλά κρίσιμη προϋπόθεση για τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου εκπρόσωποι της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων ανέδειξαν την ανάγκη για μια πιο ολιστική και σύγχρονη προσέγγιση στο employee wellbeing. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Naftemporiki TV, Παύλος Πανταζόπουλος.

Από τα benefits στη συνολική εμπειρία εργαζομένου

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν ότι το wellbeing δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο αποσπασματικών παροχών. Αντίθετα, πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια που συνδέεται με την οικονομική ασφάλεια, την ψυχική υγεία, την παραγωγικότητα, τη διαφάνεια και, τελικά, την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων αλλαγών, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι εργαζόμενοι αναζητούν πλέον όχι μόνο αποδοχές, αλλά νόημα, σταθερότητα και προοπτική.

Πολιτεία: Πολυδιάστατη προσέγγιση και θεσμικές παρεμβάσεις

Η Άννα Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η ευημερία στον εργασιακό χώρο αποτελεί στρατηγική επιλογή, επισημαίνοντας ότι είναι «πολυδιάστατη» και περιλαμβάνει τόσο τη σωματική και ψυχική υγεία όσο και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με αυστηρότερες προδιαγραφές και ενίσχυση του ρόλου κρίσιμων θεσμών, όπως ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας, ενώ έδωσε έμφαση στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση.

Παράλληλα, στάθηκε στην οικονομική διάσταση, κάνοντας αναφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με το 2019, αλλά και στη σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, η ψηφιοποίηση και η διαφάνεια –μέσω εργαλείων όπως το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και το ΑΡΙΑΔΝΗ– ενισχύουν, όπως σημείωσε, το αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Μικρές επιχειρήσεις: Άμεση σχέση, μεγάλες προκλήσεις

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καββαθάς έδωσε έμφαση στην καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των εργαζομένων δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες.

Όπως σημείωσε, στις μικρότερες επιχειρήσεις η σχέση εργοδότη-εργαζομένου είναι πιο άμεση, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση των αναγκών. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση του wellbeing παραμένει η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο οξύ πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 κενές θέσεις εργασίας, αλλά και στη σημασία πρακτικών παροχών, όπως οι διατακτικές σίτισης, που ενισχύουν άμεσα την αγοραστική δύναμη.

Επιχειρήσεις: Wellbeing ως στρατηγική επιλογή

Η Μαρία Πατακιούτη υπογράμμισε ότι το wellbeing δεν είναι μια μεμονωμένη δράση, αλλά στρατηγική επιλογή που διαπερνά το σύνολο της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, η έννοια περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων: από την οικονομική ασφάλεια και τις δίκαιες αποδοχές έως την επαγγελματική εξέλιξη, το αίσθημα σκοπού, την κουλτούρα εμπιστοσύνης και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Αναφερόμενη στην πρακτική εφαρμογή, σημείωσε ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής βάσης αποδοχών αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση γύρω από την εμπειρία εργαζομένου. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε ανταγωνιστικές αμοιβές, σε εξατομικευμένα πλάνα ανάπτυξης και σε δομημένα προγράμματα διαδοχής για κρίσιμους ρόλους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στήριξη της οικογένειας, με πρωτοβουλίες που καλύπτουν από τη γέννηση του παιδιού έως τη δημιουργία μιας υποστηρικτικής κοινότητας για τους εργαζόμενους.

Οικονομική πίεση και στοχευμένες παροχές

Την οικονομική διάσταση ανέδειξε η Μαρία Βερούχη, επισημαίνοντας ότι η ψυχολογική και οικονομική ασφάλεια αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Όπως σημείωσε, σε μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών ο μισθός εξαντλείται μέσα στις πρώτες εβδομάδες του μήνα, με τις γυναίκες και τους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους να βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση.

Σε αυτό το περιβάλλον, παροχές όπως η σίτιση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, λειτουργώντας ως άμεσο εργαλείο ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης, της υγείας στον χώρο εργασίας και της πραγματικής οικονομίας.

Το νέο πλαίσιο: συνεργασία και αλλαγή νοοτροπίας

Η συζήτηση κατέληξε σε ένα σαφές συμπέρασμα: η ευημερία των εργαζομένων δεν μπορεί να βασίζεται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες ή επικοινωνιακές πρακτικές.

Απαιτείται συντονισμένη δράση μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων, αλλά και μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει, οι νέες γενιές φέρνουν διαφορετικές προσδοκίες — ζητούν συνέπεια, αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Και αυτό μεταφράζεται σε μια ξεκάθαρη πρόκληση: οι οργανισμοί να αποδείξουν στην πράξη ότι κατανοούν τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο.