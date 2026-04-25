ΗΠΑ:-Κυρώσεις-σε-κινεζικό-διυλιστήριο-επειδή-αγοράζει-πετρέλαιο-από-το-Ιράν

Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέβαλε κυρώσεις στο κινεζικό ιδιωτικό διυλιστήριο Hengli για την αγορά ιρανικού πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έβαλε στο στόχαστρο το διυλιστήριο Hengli Petrochemical (Dalian), το οποίο, όπως ανέφερε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου του Ιράν.

Μικρά, ανεξάρτητα διυλιστήρια με έδρα την Κίνα «συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη της κινεζικής οικονομίας, και το Χενγκλί συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πελάτες του Ιράν» ως προς τις εξαγωγές αργού και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, επιχειρηματολογεί δελτίο τύπου του υπουργείου, αναφερόμενο σε αγορές «δισεκατομμυρίων» δολαρίων.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ακόμη ότι επέβαλε κυρώσεις σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που θεωρεί πως ανήκουν στον «στόλο φάντασμα» της Τεχεράνης και προσφέρουν «σωσίβιο στην οικονομία του ασταθούς ιρανικού καθεστώτος».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον στοχοποιεί «το δίκτυο πλοίων, ενδιάμεσων και αγοραστών από το οποίο εξαρτάται το Ιράν» για να εξάγει το πετρέλαιό του στις διεθνείς αγορές.

«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει τις ροές αυτές–μέσω μυστικών εμπορικών συναλλαγών και χρηματοδότησης–εκτίθεται στον κίνδυνο κυρώσεων των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο κ. Μπέσεντ, περιγράφοντας τα μέτρα αυτά ως μέρος της «Economic Fury» («οικονομική οργή»), του οικονομικού σκέλους του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βαφτίστηκε επιχείρηση «Epic Fury» («επική οργή»).

Οι κυρώσεις συνεπάγονται ιδίως τη δέσμευση τυχόν πόρων των φυσικών και νομικών προσώπων που αφορούν στην αμερικανική δικαιοδοσία και απαγορεύουν οποιαδήποτε συναλλαγή νομικών και φυσικών προσώπων των ΗΠΑ μαζί τους.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Η Κίνα, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler για το 2025, αγοράζει πάνω από το 80% του πετρελαίου που μεταφέρει το Ιράν, δήλωσε ότι αντιτίθεται στις «παράνομες» μονομερείς κυρώσεις.

Την Παρασκευή, η πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το εμπόριο δεν πρέπει να θίγεται και κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να «καταχρώνται» τις κυρώσεις για να πλήττουν κινεζικές εταιρείες.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να πολιτικοποιούν τα ζητήματα του εμπορίου και της επιστήμης και της τεχνολογίας και να τα χρησιμοποιούν ως όπλο και εργαλείο, καθώς και να σταματήσουν να καταχρώνται διάφορα είδη κυρώσεων για να πλήττουν κινεζικές εταιρείες», δήλωσε εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας.