Θεοδωρικάκος:-Τομέας-αιχμής-της-ελληνογαλλικής-συνεργασίας-η-πυρηνική-τεχνολογία

Δήλωση προθέσεων με τον γάλλο υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας Ρολάν Λεσκίρ, στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και των διμερών συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η δήλωση προθέσεων αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την πυρηνική ασφάλεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Μετά την υπογραφή της, ο κ. Θεοδωρικάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η υπογραφή της σημερινής δήλωσης προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας με τον υπουργό Βιομηχανίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε έναν τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας.Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, με όρους που υπηρετούν την ασφάλεια, την καινοτομία και το δημόσιο συμφέρον.Η συνεργασία μας με τη Γαλλία επικεντρώνεται στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και δίνει έμφαση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Περιλαμβάνει, επίσης, την ανταλλαγή εμπειρίας για τη διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων.Ενισχύουμε την έρευνα και την τεχνολογική συνεργασία, επενδύοντας ταυτόχρονα στο ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων μέσα από συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και κέντρων κατάρτισης των δύο χωρών. Με τον γάλλο ομόλογό μου και τη φίλη και σύμμαχο Γαλλία έχουμε κοινή αντίληψη για τη διαμόρφωση ενός σταθερού, ευνοϊκού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση έργων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας της Ευρώπης.Με σχέδιο και υπευθυνότητα επενδύουμε στην καινοτομία και στις στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας».

Το κείμενο της Δήλωσης Προθέσεων

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο:

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την Εγκαθίδρυση Συνεργασίας στον Τομέα της Πυρηνικής Τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας αφενός και το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφετέρου εφεξής «οι Υπογράφοντες»,

Λαμβάνοντας υπόψη

– τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Ελλάδας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Κοινότητα EURATOM,

– τις άριστες σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και την εντατικοποίηση της

διμερούς τους συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήματα,

– το πλεονέκτημα της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ των γαλλικών και ελληνικών εμπλεκόμενων φορέων.

Αναγνωρίζοντας

– ότι, όταν εφαρμόζονται τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας, ασφάλειας και μη διάδοσης, η πυρηνική ενέργεια παρέχει σίγουρη και ασφαλή πρόσβαση σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ελεγχόμενη, βιώσιμη, ανταγωνιστική και προσιτή, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ενισχύοντας την ενεργειακή κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– ότι η επιτυχία ενός πυρηνικού προγράμματος βασίζεται στο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, στη θέσπιση ενός ισχυρού νομικού, κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, στη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, καθώς και στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων, έμπειρων εμπειρογνωμόνων, κατάλληλων δυνατοτήτων εκπαίδευσης και ενός βιώσιμου εθνικού οικοσυστήματος δεξιοτήτων,

– ότι ο πυρηνικός τομέας αποτελεί δομικό στοιχείο για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών,

Επιθυμώντας

-να επιδείξουν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της απανθρακοποίησης των ενεργειακών και βιομηχανικών τομέων,

-να προωθήσουν τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας, ασφάλειας, μη πυρηνικής διάδοσης και ακτινοπροστασίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε διεθνή φόρα, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, o Oργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας,

-να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές τους με σκοπό τον καθορισμό ενός ισχυρού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη των εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, εξειδικευμένης εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, κυρίως προς όφελος των νεότερων γενεών επαγγελματιών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Σημειώνοντας

-τη στήριξη της Γαλλίας μέσω του προγράμματος France 2030 για την ανάπτυξη καινοτόμων πυρηνικών αντιδραστήρων που επιτρέπουν την παροχή θερμότητας και/ή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπληρώνοντας την ενεργειακή προσφορά της Γαλλίας και της Ευρώπης,

-το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και κυρίαρχου πυρηνικού προγράμματος για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή της στη Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια της 10ης Μαρτίου 2026 και από τη τακτική συμμετοχή της στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Υπουργικής Πυρηνικής Συμμαχίας ως παρατηρητή.

Δηλώνουν

την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς:

1. Στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, οι υπογράφοντες θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν:

– την ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας στον τομέα των θεμελιωδών πυρηνικών επιστημών και των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας, των οποίων ο ρόλος είναι καθοριστικός για την υποστήριξη νέων πυρηνικών έργων

– την ανάπτυξη έρευνας για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από την ιοντίζουσα ακτινοβολία, σε όλες τις εφαρμογές της — ιδίως τις ιατρικές — με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των ασθενών και του προσωπικού υγείας, καθώς και την ανάπτυξη καινοτομιών που συμβάλλουν σε καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση της έκθεσης σε ραδιενεργές ιοντίζουσες ακτινοβολίες,

– την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως υπέρ των προηγμένων πυρηνικών τεχνολογιών, δηλαδή των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

2. Στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τους και την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά στα πρότυπα αναφοράς, στην κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, καθώς και στην επιθεώρηση εγκαταστάσεων, με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου, με τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ και των τεχνικών υποστηρικτικών της δομών.

3. Στον τομέα της διαμόρφωσης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, οι υπογράφοντες θα επιδιώξουν να διευκολύνουν:

– την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαμόρφωση και τη διάρθρωση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη εθνικού πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και χωρίς να προδικάζεται η τελική επιλογή τεχνολογίας

– την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη θεσμική οργάνωση για την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων,

– την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν έργα πυρηνικής ενέργειας,

– την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη χρηματοδότηση πυρηνικών έργων.

4. Στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινων δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των γαλλικών και ελληνικών κέντρων δεξιοτήτων, καθώς και άλλων συναφών οργανισμών (π.χ. ακαδημαϊκή συνεργασία ή επαγγελματική κατάρτιση), προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες του τομέα και να καταρτιστεί σχέδιο ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή συμπράξεων με πανεπιστήμια, πολυτεχνικές σχολές, κέντρα κατάρτισης, τεχνικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς, μέσω δομών συντονισμού του συγκεκριμένου τομέα, με στόχο τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δράσεις εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Γαλλία.

5. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν να προωθήσουν ένα ευνοϊκό κανονιστικό, βιομηχανικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων πυρηνικών εγκαταστάσεων που πληρούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και να διασφαλίσουν θεσμική στήριξη όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας και με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας και ασφάλειας της Ευρώπης, δίδοντας προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού.

6. Οι Yπογράφοντες θα επιδιώξουν να ενισχύσουν τον διμερή διάλογο και τη διμερή τεχνική συνεργασία μέσω τακτικών ανταλλαγών μεταξύ τους.

7. Οι Yπογράφοντες θα διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται, ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται από αυτούς στο πλαίσιο της παρούσας Κοινής Δήλωσης Προθέσεων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

8. Η παρούσα Κοινή Δήλωση Προθέσεων δεν δημιουργεί κάποιο νομικά δεσμευτικό δικαίωμα ή υποχρέωση, βάσει του διεθνούς ή του εθνικού δικαίου, για τους Υπογράφοντες.

