Κρίστιαν Χατζημηνάς: «Η Ευρώπη κινείται μόνο με σοκ» – Ο Τραμπ, η φορολογία και η προειδοποίηση για την ΑΙ

Μετωπική παρέμβαση για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας πραγματοποίησε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς από το βήμα του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, βάζοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της φορολογίας ως βασικού φρένου για τις επενδύσεις.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: χωρίς αλλαγή φιλοσοφίας στο φορολογικό σύστημα, η Ευρώπη θα συνεχίσει να χάνει έδαφος στη διεθνή κούρσα ανάπτυξης.

«Να φορολογούμε διαφορετικά»

Σε μία συζήτηση με τον διευθυντή του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου, Michael Hüther, την οποία συντόνισε η διευθύντρια σύνταξης του -, Νατάσα Στασινού, ο ιδρυτής του EFA Group και CEO του THEON Group δεν στάθηκε απλώς στο ύψος των φόρων, αλλά στη δομή τους. Όπως τόνισε, ακόμη και χαμηλότεροι συντελεστές δεν αρκούν, όταν δεν είναι σχεδιασμένοι να ενισχύουν την ανάπτυξη.

«Μπορεί να έχουμε χαμηλότερους φόρους, αλλά δεν είναι σχεδιασμένοι ώστε να φέρνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι επενδυτικές αποφάσεις κρίνονται από το ισοζύγιο κόστους και οφέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη βασική αρχή που προωθεί η Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών: διαφορετική φορολογική μεταχείριση για το νέο εισόδημα που δημιουργείται από επενδύσεις.

«Αν θέλεις να ενισχύσεις την ανάπτυξη, πρέπει να αυξήσεις το οριακό κέρδος και να μειώσεις το οριακό κόστος — δηλαδή τον οριακό φόρο», υπογράμμισε.

Το νέο φορολογικό μοντέλο που προτείνει

Οι προτάσεις που παρουσίασε κινούνται σε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση: να ανταμείβεται η επέκταση και όχι απλώς να φορολογείται το σύνολο των κερδών με τον ίδιο τρόπο.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

ευνοϊκή φορολόγηση των πρόσθετων (incremental) κερδών

ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογία και δεξιότητες

μείωση της προκαταβολής φόρου για ενίσχυση της ρευστότητας

επιταχυνόμενες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις

«Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό φορολογικό μοντέλο, που να επιβραβεύει την ανάπτυξη και όχι να τη φορολογεί όπως το υπάρχον εισόδημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η Ευρώπη κινείται μόνο υπό πίεση»

Ο κ. Χατζημηνάς έστρεψε την προσοχή και στον ρυθμό των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι η ήπειρος εξακολουθεί να αντιδρά καθυστερημένα.

«Η Ευρώπη συνήθως κινείται μόνο με τα σοκ, μόνο όταν φτάνει στο χείλος του γκρεμού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι κρίσεις —γεωπολιτικές και οικονομικές— λειτουργούν ως καταλύτης για αλλαγές που διαφορετικά καθυστερούν. Επανέλαβε δε αυτό που είχε επισημάνει και το 2025 στο Φόρουμ: «Αν δεν υπήρχε ο Τραμπ, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε».

Η προειδοποίηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αναγνώρισε τη δυναμική της, αλλά προειδοποίησε για τον κίνδυνο υπερβολικών προσδοκιών.

«Όπως με τη φούσκα του διαδικτύου — πολλοί χάθηκαν όταν έσκασε, αλλά η τεχνολογία έμεινε και άλλαξε τα πάντα. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με την ΑΙ», σημείωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη επένδυσης στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ως προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί το νέο τεχνολογικό κύμα.

Η παρέμβαση του Κρίστιαν Χατζημηνά συνοψίζεται σε μια κεντρική ιδέα: η Ευρώπη δεν υστερεί σε δυνατότητες, αλλά σε κίνητρα.

Και όσο η φορολογία αντιμετωπίζει την ανάπτυξη με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει το παρελθόν, οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αναζητούν αλλού το έδαφος για να ανθίσουν.