Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!» – Το μήνυμα στα ελληνικά του Γάλλου προέδρου

Με το μήνυμα «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!», ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία και τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2026

Ελλάδα και Γαλλία υπέγραψαν την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης τους και την ανανέωση της συνεργασίας τους σε επίπεδο ασφάλειας. Εκτός του αμυντικού συμφώνου συνεργασίας, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συνολικά εννέα συμφωνίες για συνεργασία σε επίπεδο Παιδείας και Εκπαίδευσης και πυρηνικής τεχνολογίας.

«Η Αθήνα υποδέχεται σήμερα έναν διαχρονικά Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο αλλά και έναν αληθινό φίλο της πατρίδας μας -κι επιτρέψτε μου να το πω- κι έναν προσωπικό μου φίλο. Σε μια στιγμή μάλιστα που θα την χαρακτήριζα κομβική καθώς σφραγίζει μία ιστορική επιλογή την οποία έκαναν οι δύο χώρες μας το 2021, δηλαδή την απόφαση Ελλάδα και Γαλλία να συμπαραταχθούν μετασχηματίζοντας μια μακροχρόνια κοινή διαδρομή σε μια ισχυρή στρατηγική σημασία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που ακολούθησαν τη συνάντησή τους και την τελετή υπογραφής συμφωνιών.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την εξέλιξη μιας σχέσης πολυεπίπεδης, ουσιαστικής με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, στις ίδιες αρχές και αξίες αλλά και στα αμοιβαία συμφέροντα των δύο λαών. «Με στοιχεία που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην ΕΕ αλλά όσο και διμερώς βέβαια και τα αποτελέσματα μάλιστα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά».

