Μητσοτάκης: Αξίωμα το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία» – Μακρόν: Βασιστείτε πάνω μας – Βίντεο & φωτογραφίες

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ξεκινήσει η μεταξύ τους συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να υπογραφεί η ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Προηγήθηκε η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι δύο ηγέτες είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε και πάλι. Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε. Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία», είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Emmanuel Macron: Σας ευχαριστω, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με τους υπουργούς και την αντιπροσωπεία μου. Θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι, αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία.

Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση. Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας. Και θέλω να σας πω ότι με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις τους στον Τύπο.

Οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και στην άμυνα του 2021, που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που θα απειληθεί η κυριαρχία των συμβαλλομένων μερών.

Τη συμφωνία θα υπογράψουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας από την ελληνική πλευρά και ο υπουργός παρά τω υπουργώ Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Μπεντζαμέν Χαντάντ (εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή) και η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων από τη γαλλική πλευρά.

Η συμφωνία ανανεώνεται διότι άγγιζε τα όρια λήξης της πενταετούς διάρκειας της.

Πλέον η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτομάτως ανά πενταετία, εκτός αν ένα από τα δύο μέρη την καταγγείλει. Θα υπογραφούν, ακόμη, και άλλες συμφωνίες στα πεδία της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, όπου η Ελλάδα φιλοδοξεί να σφυρηλατήσει εταιρική σχέση με τους Γάλλους.

Στο πλαίσιο της έρευνας και καινοτομίας, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

Νωρίς το απόγευμα οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων»

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού ο Γάλλος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου τη φρεγάτα «Κίμων», που αποτελεί το πιο απτό δείγμα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Τον Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένη από χθες η φρεγάτα, ο κ. Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στο πολεμικό πλοίο μετά την επιθεώρηση του στρατιωτικού αγήματος και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, την ώρα που ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Rafale πετούσε στον αττικό ουρανό, μια στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Μετά την επίσημη υποδοχή τους από τη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της φρεγάτας, όπου ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη για τις δυνατότητες του πλοίου.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι υπουργοί Αμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Στη συνέχεια ακολούθησε διμερής συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν. Οι δύο υπουργοί συνόδευσαν τους κ.κ. Μακρόν και Μητσοτάκη πάνω στη φρεγατα.

Η επίσκεψη στη ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Γάλλος πρόεδρος στην Αθήνα, η οποία περιλαμβάνει την υπογραφή συμφωνιών για την επέκταση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, που είχε συναφθεί το 2021.

Μήνυμα αλληλεγγύης και φιλίας

Μήνυμα αλληλεγγύης, φιλίας και κοινών σχεδίων έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο χειρόγραφο μήνυμα που άφησε στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας «Κίμων» μετά την ολοκλήρωση της υψηλού συμβολισμού επίσκεψης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε:

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της. Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια. Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Εμανουέλ Μακρόν».

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας, πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μια αφορμή να δούμε επί του πεδίου τις δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος, ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».

