Μητσοτάκης: Η αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις, όχι με λόγια – Οι 9 συμφωνίες που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία – Live οι δηλώσεις

Τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα έναντι όλων των «εν δυνάμει αντιπάλων και εχθρών» επαναβεβαίωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στις κοινές δηλώσεις του, το Σάββατο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά την υπογραφή των εννέα συμφωνία από τις δύο αντιπροσωπείες. Ο Γάλλος πρόεδρος συμπλήρωσε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι αδιαπραγμάτευτη, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας να γίνει πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αμοιβαία συνδρομή «δοκιμάστηκε στην πράξη στην Κύπρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά, αλλά δοκιμάστηκε και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

Και οι δύο ηγέτες επισήμαναν τη σημασία του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΕΕ περί αμοιβαίας συνδρομής, τονίζοντας ότι είναι ισχυρότερο από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και, όπως είπαν, είναι «μπετόν αρμέ».

Ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις ο έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, όπως και προσωπικό φίλο». Χαρακτήρισε τη στιγμή κομβική, καθώς σφραγίζει τη στραγική επιλογή που έκαναν οι δύο χώρες το 2021 να συμπαραταχθούν σε μια στρατηγική συμμαχία.

Πρόκειται για την εξέλιξη μιας σχέσης ουσιαστικής, με ρίζες στους ουσιαστικούς δεσμούς των δύο εθνών, σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια». Σήμερα κάνουμε σημαντικό βήμα με τη διακήρυξη που υπογράψαμε, με την οποία αποτυπώνεται το εύρος της συνεργασίας μας, πρόσθεσε.

Επιθυμία μας, τόνισε, είναι να βαδίζουμε μαζί στο δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, ανοίγοντας ορίζοντα ελπίδας για τις επόμενες γενιές, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της γιατί έτσι μπορεί να ταξιδέψει στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου.

«Όταν οι θεμελιώδεις αρχές της μεταπολεμικής τάξης δοκιμάζονται, η απάντηση των δημοκρατιών οφείλει να είναι ενιαία, νηφάλια και αποφασιστική. Συνεπώς, πρώτα, η ίδια η Ευρώπη, στο έδαφος στο οποίο, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επιστρέψει εδώ και μία τετραετία, καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ταξιδέψει με σιγουριά στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου και θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο Πρόεδρο, γιατί με πραγματικά μεγάλη επιμονή θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε όλη της την έκφανση, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

» Πιστεύω ότι η ιστορική μας άμυνα θα ενισχύσει και την κοινή μας συμμαχία το ΝΑΤΟ και με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης υποχρεωτικά πια να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και των κοινών συνόρων μας. Συνειδητοποιώντας ότι οι εξελίξεις στον Βορρά, στην Ανατολή, αλλά και στον Νότο, εδώ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Και γι’ αυτό και απαιτείται μια μακρόπνοη, γνήσια, ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως, ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγική αυτονομία χωρίς ανταγωνιστική Ευρώπη. Και χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία. Γι’ αυτό και η ατζέντα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως η ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους, η φτηνή ενέργεια, θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεών μας τους επόμενους μήνες, με κορωνίδα, προφανώς, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία θα είναι ευχής έργον αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026» είπε ο πρωθυπουργός.

Για τη Μέση Ανατολή ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι, όπως και η Γαλλία, ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μια δύναμη σταθερότητας. Παίξαμε και οι δυο μας τον ρόλο μας διακριτικά, στην εκεχειρία και στο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Έχουμε και οι δύο το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ειδικά των χριστιανών της περιοχής, που δεν αποτελούν απλά μια μειονότητα αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής της ταυτότητας. Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

» Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, θέσαμε το ζήτημα αυτό ως ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η Ευρώπη συνολικά να το αγκαλιάσει και στην ίδια κατεύθυνση, προφανώς, κινούμαστε και εν όψει της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ελλάδος το 2ο εξάμηνο του 2027. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση όλων εκείνων των πολιτικών που δίνουν ώθηση σε μια Ευρώπη ισχυρή, δημοκρατική με πραγματικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, που ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται τις αξίες της, αλλά και τα κράτη-μέλη της. Μια Ευρώπη των πολιτών της, τέκνο τελικά και του ελληνικού και του γαλλικού πολιτισμού, τέκνο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τέκνο και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού».

Μακρόν: Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη

«Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη, πρόκειται για μια πραγματική στρατηγική» είπε ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στην ελληνογαλλική συμφωνία αναφερόμενος ακι στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Δεν πρόκειται μόνο για λόγια, αλλά για πράξη, όπως το κάναμε και στην Κύπρο στις αρχές Μαρτίου, είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι «θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, του τομέα της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας».

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «ζητούμε κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματική οδό», είπε πως «θέλουμε να συμβάλουμε στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ» και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ειρήνη στον Λιβάνο και να μπορέσει η κυβέρνηση να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

«Αδιαπραγμάτευτη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – Μπετόν αρμέ το άρθρο 42.7»

Σε ερώτηση τι αλλάζει στην πράξη και σε σχέση με την αμοιβαία συνδρομή εντός της ΕΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε ότι το άρθρο 42.7 της ΕΕ είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κύπρου. «Μην αναρωτιώστε, θα είμαστε στο πλευρό σας» επανέλαβε απευθυνόμενος σε όλους τους «εν δυνάμει αντιπάλους και εχθρούς» συμπληρώνοντας ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι αδιαπραγμάτευτη.

Δοκιμάστηκε στην πράξη στην Κύπρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά, αλλά δοκιμάστηκε και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό, απάντησε από την πλευρά του ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη, παίρνουμε την άμυνά μας πολύ σοβαρα, πρόσθεσε και επισήμανε τη φράση του κ. Μακρόν ότι το 42.7 είναι «μπετόν αρμέ».

«Κάνουμε κουπί σε βάρκα που δεν διαλέξαμε να μπούμε»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ελλείψεων στα καύσιμα λόγω του πολέμου και του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ ο κ. Μακρόν απάντησε πως όλοι είμαστε θύματα μιας γεωπολιτικής καταστασης, την οποία δεν επιλέξαμε.«Δεν θέλω να μπω σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, να μιλήσουμε για το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Δεν πρέπει να υπάρξει πανικός, συχνά οι ελλείψεις είναι αποτέλεσμα πανικού. Ελέγχουμε την καταστάση και έχουμε συστήματα και μηχανισμούς στήριξης, δεν υπάρχει κινδυνος ελλείψεων» τόνισε και συμπλήρωσε: «Ενισχύουμε την πολιτική που στηριζει τη διαπραγγμάτευση για να ανοίξει το στενο του Ορμούζ, να επικρατήσαει η αρχή του διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Όλες οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για διάφορες εξελίξεις, αλλά δεν είναι πιθανότερο το χειρότερο σενάριο. Κάνουμε κουπί σε μια βάρκα που δεν διαλέξαμε να μπούμε», είπε και συνέχισε λέγοντας: «Πρώτη προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς να δημιουργηθεί κανένα προηγούμενο, πρέπει να επιστρέψουμε στο status quo πριν από τον πόλεμο» είπε τονίζοντας ότι η ελεύθερη χωρίς διόδια διέλευση από θαλάσσιους διαύλους προστατεύεται ρητά και κατηγορηματικά από το διεθνές δίκαιο.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας να βρεθεί διπλωματική λύση, οπωσδήποτε είναι μη διαπραγματεύσιμος ο πυλώνας η ελευθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ» κατέληξε.

Σε ερώτηση για την οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που συζητείται αυτό τον καιρό και οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι δεν κινδυνεύουν τα χρήματα για την κοινωνική συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκειμένου να εξυπηρετηθύν άλλοι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει η ΕΕ και αφορούν τη στρατηγική της αυτονομία και την άμυνα.

Οι εννέα συμφωνίες

Νωρίτερα παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλο προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, υπογράφηκαν εννέα συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής αντιπροσωπείας για την επέκταση της αρχικής αμυντικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2021.

Oι συμφωνίες προβλέπουν:

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030 Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France

Πλέον, η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτομάτως ανά πενταετία, εκτός αν ένα από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Νωρίς το απόγευμα Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

