Μητσοτάκης και Μακρόν στο ΚΕΠΙΧ της φρεγάτας «Κίμων» – Δείτε βίντεο

Τη φρεγάτα «Κίμων», η οποία είχε «δέσει» στο λιμάνι του Πειραιά, επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου για την υπογραφή της νέαε αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία.

Οι δύο ηγέτες επιθεώρησαν το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο που παρέλαβε πριν λίγο καιρό η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία και συνομίλησαν με μέλη του πληρώματος, παρουσία και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκαν και το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) της φρεγάτας Belharra και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας, επικοινωνίας και ελέγχου από τους ίδιους τους χειριστές των τελευταίας τεχνολογίας οργάνων.

Ακολουθεί το βίντεο από την επίσκεψη των δύο ηγετών στην ελληνική φρεγάτα και την «ξενάγησή» τους στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πολεμικού πλοίου:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.