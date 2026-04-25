Οι-επενδύσεις-και-η-θέση-της-Ελλάδας-στη-νέα-ευρωπαϊκή-πολιτική-άμυνας

Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική στην άμυνα, η ατζέντα των επενδύσεων και η θέση της Ελλάδας στη νέα εποχή, τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), δήλωσε ότι η αμυντική καινοτομία δεν είναι πλέον προαιρετική. Υπάρχουν συμμαχικές δεσμεύσεις, αλλά και εθνικές απαιτήσεις, και αυτό εξασφαλίζει τη ζήτηση. Άρα, συνέχισε, ένας επενδυτής έχει απομειωμένο ρίσκο. Ο κ. Παπαγεωργίου ανέλυσε τις προκλήσεις της αγοράς και ξεκαθάρισε ότι το ερώτημα σήμερα είναι να να πειστεί ο επενδυτής να επενδύσει γρήγορα, προκειμένου να επωφεληθεί από τις εξελίξεις. Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι 940 επενδυτικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη επενδύουν στην άμυνα και το 13% όλων των venture capital κατευθύνεται σε αμυντικές καινοτομίες,, ένα οικοσύστημα που είναι ιδιαίτερα δημιουργικό στη χώρα μας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στην Ελλάδα δεν λείπει το ταλέντο, ούτε οι ιδέες, ούτε η τεχνολογία. Αυτό που λείπει είναι μια ξεκάθαρη διαδρομή» και τόνισε ότι πλέον η ελληνική ικανότητα γίνεται ευρωπαϊκό δυναμικό.

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Καλτσάς, Επικεφαλής της επενδυτικής ομάδας της ΕΤΕπ για Ελλάδα και Κύπρο, Λουξεμβούργο, αναφέρθηκε στο «dual use» των επενδύσεων στην άμυνα, αναλύοντας τις προοπτικές και τις δυνατότητες χρηματοδότησης προς αμυντικές startups, προκειμένου να αναπτυχθούν δυναμικά. «Η EIB μπορεί να φέρει ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι βασικό ζητούμενο είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει όσον αφορά το τί είναι αμυντική επένδυση, δίνοντας έμφαση στον τομέα της έρευνας. Όπως έκανε γνωστό, η ΕΙΒ πέρυσι χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 100 δισ. Ευρώ. «Εάν έχουμε καλές επενδύσεις, θα τις χρηματοδοτήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι τα μεγάλα deals δεν περιορίζονται στα σύνορα μίας χώρας, αλλά επεκτείνονται πέρα από τα σύνορα πολλών κρατών και εταιρειών, και για τον λόγο αυτό, επεσήμανε, χρειάζεται τραπεζική ευελιξία αλλά και γενναίες αποφάσεις τόσο στο ρυθμιστικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο.

Κλείνοντας ο κ. Καλτσάς τόνισε ότι κάθε χώρα, για να είναι θωρακισμένη εκτός από την άμυνα, απαιτείται παράλληλα η ευρωστία της οικονομίας, των θεσμών, αλλά και η δυνατότητα του κράτους να παίρνει αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Παπαδόπουλο, Executive Director South East Europe, Lockheed Martin, το ΑΙ, όπως και πολλές άλλες τεχνολογικές κατακτήσεις, έχει ξεκινήσει από την Άμυνα και καλύπτουν πλέον τις καθημερινές μας ανάγκες. Όσον αφορά την Ελλάδα, ανέφερε ότι στον τομέα της αμυντικής παραγωγής, «τα είχαμε καταφέρει στο παρελθόν, δεν βλέπω τον λόγο να μην τα καταφέρουμε στην Ελλάδα». Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι ζητούμενο είναι να βρεθεί ο σωστός δρόμος για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων, προκειμένου οι επενδύσεις να αποδώσουν στο μέλλον. Εξέφρασε δε, την πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία, καθώς εάν πάψει να αγοράζει από τρίτα κράτη, αυτό θα είναι προς όφελος των ευρωπαΪκών κρατών. Όπως τόνισε, χρειάζεται σωστή μελέτη και σωστό πρόγραμμα και έκανε γνωστό ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σε πολλούς τομείς, έτσι ώστε η ελληνική βιομηχανία να προχωρήσει. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, απαιτείται ένας καλός συντονισμός, το ΕΛΚΑΚ μπορεί να τα καταφέρει, η EIB μπορεί να συμβάλει και υπάρχει η αναγκαία βούληση.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Καραμούζης, Πρόεδρος, Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα διεθνή τάξη, μια νέα εποχή και νέα δεδομένα», ύστερα από την επανεκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, και έκανε λόγο για την ανάγκη της ΕΕ να αναπτύξει μια αυτόνομη πορεία σε πολλά ζητήματα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα ReArm Europe Plan Readiness 2030, το οποίο κινητοποιεί 800 δισεκατομμύρια για αμυντικές δαπάνες, ενώ η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα εντοπίζει τις επενδυτικές ανάγκες και προωθεί συνεργασίες, όπως είπε. Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, η Ελλάδα διαμορφώνει ένα νέο ευέλικτο οικοσύστημα που συνδυάζει δημόσιες εταιρείες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και startups σε συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες και φορείς. Η ενεργοποίηση αυτού του προγράμματος έχει κινητοποιήσει πάνω από 500 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι η Grant Thornton και η εταιρεία Thyron θα συνδυάζουν την εμπειρία, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε με όρους ανταγωνισμού στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.