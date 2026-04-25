Οι-ΗΠΑ-πάγωσαν-344-εκατ.-δολάρια-σε-κρυπτονομίσματα-με-φερόμενη-σύνδεση-με-το-Ιράν

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στο πάγωμα 344 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που, σύμφωνα με αμερικανικές αρχές, συνδέονται με το Ιράν, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη εν μέσω εύθραυστης κατάπαυσης πυρός και στασιμότητας στις διπλωματικές προσπάθειες.

Η κίνηση, που αποκαλύφθηκε αρχικά από το CNN, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι ήδη αισθητές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η υπηρεσία «επιβάλλει κυρώσεις σε πολλαπλά ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται με το Ιράν».

«Θα ακολουθήσουμε τη ροή των χρημάτων που η Τεχεράνη προσπαθεί απεγνωσμένα να μεταφέρει εκτός της χώρας και θα στοχεύσουμε κάθε χρηματοοικονομική οδό που συνδέεται με το καθεστώς», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.

Under Economic Fury, @USTreasury will continue to systematically degrade Tehran’s ability to generate, move, and repatriate funds. Treasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning multiple wallets tied to Iran — resulting in the freeze of $344 million in… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 24, 2026

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Ρόλος της Tether και αμερικανικών αρχών

Η εταιρεία ψηφιακών νομισμάτων Tether ανακοίνωσε ότι «υποστήριξε την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο πάγωμα» των 344 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων, μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από αμερικανικές αρχές σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται με παράνομες ενέργειες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η κυβέρνηση διαθέτει στοιχεία που συνδέουν τα συγκεκριμένα κεφάλαια με το Ιράν, σημειώνοντας ότι, σε συνεργασία με ειδικούς ανάλυσης blockchain, εντοπίστηκαν «ουσιώδεις διασυνδέσεις με το ιρανικό καθεστώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένες συναλλαγές με ιρανικά ανταλλακτήρια, καθώς και μεταφορές μέσω ενδιάμεσων διευθύνσεων που σχετίζονται με πορτοφόλια συνδεδεμένα με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Το CNN επισημαίνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη σύνδεση των λογαριασμών με το Ιράν.

Χρήση κρυπτονομισμάτων για παράκαμψη κυρώσεων

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν έχει καταφύγει σε όλο και πιο σύνθετες μεθόδους για να αποκρύψει τη συμμετοχή της σε διασυνοριακές συναλλαγές μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη στήριξη του ριάλ και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διατηρεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνεχή επικοινωνία με αμερικανικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Χώρες που βρίσκονται υπό βαριές κυρώσεις, όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, στρέφονται όλο και περισσότερο στα κρυπτονομίσματα, τα οποία υπόκεινται σε λιγότερους κανονισμούς σε σχέση με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να εξασφαλίσουν έσοδα και να παρακάμψουν περιορισμούς.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων στο Ιράν ανήλθαν σε 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, καταγράφοντας ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το 2024.

Το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να κατείχε περίπου το ήμισυ αυτών των αποθεμάτων το τελευταίο τρίμηνο του 2025, «αντικατοπτρίζοντας την κυρίαρχη θέση του στην ιρανική οικονομία», σύμφωνα με την Chainalysis.