Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με το κόμμα του κ. Τσίπρα

Σε μια σειρά ζητημάτων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τη μείωση των φόρων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον παρουσιαστή του ALPHA, κ. Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 22 – 25 Απριλίου.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής θετική σε κάθε μείωση φόρου, σημειώνοντας «μειώνουμε όσους φόρους αντέχει η οικονομία». Όπως εξήγησε, έχουμε άλλα 200 εκατ. ευρώ να δώσουμε για το 2026 και περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027. Όπως επεσήμανε, η επικείμενη ΔΕΘ, μετά την περσινή που αφορούσε την ελάφρυνση των φορολογούμενων, θα δώσει έμφαση κυρίως στις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει άλλη μία κυβέρνηση που θα στηρίξει την επανεκλογή της στην «πλάτη» των νέων παιδιών. Είμαστε μια κυβέρνηση, συμπλήρωσε, που θεωρούμε σημαντική την παρακαταθήκη που θα αφήσουμε. «Όσο σημαντικό είναι που έχουμε πάει τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, άλλο τόσο σημαντικό είναι που είμαστε στις πρώτες χώρες στη μείωση του δημόσιου χρέους», ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχουν επιδόματα και πλεονάσματα δύο κατηγοριών. «Εάν τα πλεονάσματα δημιουργούνται από αυξημένους φόρους, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, του κ. Τσίπρα, τότε παίρνεις από μία τσέπη 10 και δίνεις σε μια άλλη τσέπη δύο. Αυτά είναι ματωμένα πλεονάσματα και προβληματικά επιδόματα», πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας «τα δικά μας έρχονται, επεσήμανε, από τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Ερωτηθείς για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθύμισε ότι οι 13 βουλευτές της Ν.Δ. ζήτησαν την άρση της ασυλίας για να αποδείξουν την αθωότητά τους και όχι επειδή ήταν ένοχοι. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν θέλει να μιλήσει υποτιμητικά για την υπόθεση, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. ήταν αυτή που έκανε τη μεγάλη μετάβαση στην ΑΑΔΕ. «Εάν και έγινε με καθυστέρηση, είναι ιστορική. Η μετάβαση στην ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο φαινόμενο του τηλεφώνου προς τον δουλευτή για να ζητήσεις μεγαλύτερη επιστροφή», τόνισε.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποσαφήνισε ότι η κυβέρνηση στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης -και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής-. Όσον αφορά την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκαθάρισε ότι είναι απόφαση των αρμόδιων, δηλαδή του δικαστικού συμβουλίου.

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων βουλευτικών εκλογών, επεσήμανε ότι μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να το γνωρίζει και έχει επανειλημμένως τονίσει πως θα γίνουν το 2027.

Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα και το πρόγραμμά του, «αν και μέχρι τώρα βλέπουμε μία από τα ίδια». Πάντως, ξεκαθάρισε ότι η Ν.Δ. δεν πρόκειται να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ούτε με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα που προήλθε από τον κ. Τσίπρα.

