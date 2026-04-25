ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ-για-υποκλοπές:-«Ο-κλοιός-για-το-Μαξίμου-στενεύει-επικίνδυνα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει ερωτήματα για τη σχέση της εταιρείας του Ντίλιαν με κρατικές υπηρεσίες και για απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από το Δημόσιο σε εταιρία ελεγχόμενη από άλλους καταδικασμένους για τις υποκλοπές.

«Ο κλοιός για το Μαξίμου στενεύει επικίνδυνα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «μετά το χθεσινό δημοσίευμα του sofokleous10.gr για την εταιρεία του καταδικασμένου για τις υποκλοπές Ντίλιαν, ο οποίος απειλεί τον πρωθυπουργό ότι θα έχει την τύχη του Νίξον όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate, αλλά και στοιχεία που έρχονται στο φως καθημερινά» και θέτει τα εξής ερωτήματα:

«- Ποια κρατική υπηρεσία «ψώνισε» από το «one stop shop» του κ. Ντίλιαν;

– Τι σχέση έχουν οι απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από το Δημόσιο στην εταιρία που ήλεγχαν οι έτεροι καταδικασμένοι για τις υποκλοπές;

– Ποιος έχει σήμερα τα δεδομένα από το «profiling» των κρατικών λειτουργών-στόχων, το οποίο διαφήμιζε ο κ. Ντίλιαν ότι μπορεί να κάνει μέσω big data analysis η εταιρεία του (εκτός από επιμόλυνση των στόχων και απόσπαση των δεδομένων τους) για να… επιβοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου;»

Και σχολιάζει καταλήγοντας: «Ούτε τώρα θα σχολιάσει ο κ. Μητσοτάκης; Πόσο καιρό θα κάνει τον ”ψόφιο κοριό”;

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

