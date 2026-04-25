Χ. Δούκας: Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο – Χρειάζονται περιορισμοί για τον υπερτουρισμό

Το μήνυμα ότι η «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο» έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον βρετανικό Guardian, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον υπερτουρισμό στην πόλη.

Στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, σε στενά δρομάκια και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, οι τουρίστες μοιάζουν να βρίσκονται παντού, αναφέρει το δημοσίευμα σημειώνοντας ότι στο παρελθόν τέτοιες σκηνές θα ήταν ευπρόσδεκτες από τις αρχές της πόλης. Αλλά όχι πλέον καθώς ο Χάρης Δούκας φαίνεται αποφασισμένος να αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης. Ολόκληρες γειτονιές, όπως αναφέρει ο Guardoan, κινδυνεύουν να χάσουν την αυθεντικότητά τους λόγω της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης, κατά τον κ. Δούκα.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα», είπε.

Το 2025 η Αθήνα δέχθηκε περισσότερους από 8 εκατ. επισκέπτες, αριθμός που δημιουργεί έντονη πίεση σε μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και την κατοικία.

Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των ενοικίων, υπερφόρτωση των υποδομών και αλλοίωση του χαρακτήρα ιστορικών γειτονιών όπως η Πλάκα. Ταυτόχρονα, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των τουριστικών επενδύσεων εντείνει την πίεση στο κέντρο της πόλης.

Τα μέτρα

Ο δήμαρχος Αθηναίων προτείνει αυστηρά μέτρα: πάγωμα νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσμένες περιοχές, ενδεχόμενο «φρένο» στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων και ανακατεύθυνση επενδύσεων σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές. Στόχος είναι η προστασία της κατοικίας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η διατήρηση της ταυτότητας της πόλης.

Παράλληλα, η στρατηγική του Δήμου εστιάζει σε πολιτικές προσιτής στέγασης, αξιοποίηση κενών κτιρίων και ενίσχυση των δημόσιων χώρων και του πρασίνου, με βασικό μήνυμα ότι «η Αθήνα ανήκει πρώτα στους κατοίκους της και όχι μόνο σε όσους θέλουν να την εκμεταλλευτούν».

Το ζήτημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, με πόλεις όπως η Βαρκελώνη να υιοθετούν αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα, καθώς εντείνεται η συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης και την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ οικονομίας και ποιότητας ζωής.