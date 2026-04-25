apple:-Νέα-εποχή-με-Τέρνους-εν-μέσω-γεωπολιτικών-πιέσεων-και-ανατροπών-από-ai

Ο Τέρνους αναλαμβάνει CEO εν μέσω προκλήσεων στην AI και αναδιάρθρωσης. Πιέσεις για καινοτομία και μεταφορά παραγωγής στις ΗΠΑ. Οι ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και οι σχέσεις με τον Τραμπ.

Η Apple περνά σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας της, καθώς ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία σε έναν διάδοχο που καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικές ανατροπές και μια βιομηχανία που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς. Ο Τζον Τέρνους δεν αναλαμβάνει απλά μια από τις ισχυρότερες εταιρείες του πλανήτη, αναλαμβάνει να αποδείξει ότι η Apple μπορεί να παραμείνει πρωτοπόρος σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, ο διεθνής ανταγωνισμός και η πολιτική αβεβαιότητα επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ο Τιμ Κουκ, διευθύνων σύμβουλος από το 2011 αποχωρεί από τη θέση του για να αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου το Σεπτέμβριο. Ο Τζον Τέρνους, επικεφαλής του τμήματος hardware engineering της εταιρείας, θα τον διαδεχθεί.

Ο Tέρνους, ο οποίος εργάζεται στην Apple εδώ και 25 χρόνια, θα αναλάβει έναν κολοσσό που αποφέρει τεράστια κέρδη αλλά αντιμετωπίζει μια σειρά από πιεστικά ερωτήματα, όπως γεωπολιτικές απειλές, έναν απρόβλεπτο Λευκό Οίκο, την τεχνητή νοημοσύνη και την αναζήτηση νέων ιδεών.

Οι κορυφαίες τεχνολογικές δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την ανάπτυξη υποδομών ΑΙ, προκειμένου να ανταποκριθούν στην εκρηκτική ζήτηση για υπηρεσίες AI, ενώ την ίδια στιγμή επιδιώκουν αποδοτικότητα μειώνοντας ωστόσο το προσωπικό.

Πολλοί οικονομολόγοι και ειδικοί του κλάδου φοβούνται ότι μια κρίση στην αγορά εργασίας βρίσκεται ήδη εδώ, όχι στο μέλλον, δεδομένου του πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώνεται στις επιχειρήσεις της Αμερικής. Περισσότεροι από 92.000 εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα έχουν απολυθεί μέχρι στιγμής το 2026, σύμφωνα με το Layoffs.fyi, ανεβάζοντας το σύνολο σε σχεδόν 900.000 από το 2020.

Εύρεση στρατηγικής στην τεχνητή νοημοσύνη

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η Apple είχε ανακοινώσει μια νέα, βελτιωμένη έκδοση της Siri, η οποία όμως καθυστέρησε λόγω προβλημάτων ποιότητας. Έκτοτε, η εταιρεία έχει μείνει πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ανταγωνιστές έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια.

Προς το παρόν, η Apple βασίζεται στην τεχνολογία της Google, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα Gemini για τη Siri και άλλες υπηρεσίες, αποφεύγοντας το κόστος ανάπτυξης δικών της συστημάτων.

Η καθυστέρηση αυτή ανεβάζει τον πήχη για τον Tέρνους, ο οποίος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τη Siri και να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό από συσκευές όπως τα έξυπνα γυαλιά της Meta και τη συνεργασία της OpenAI με τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Τζόνι Ίβ.

Επιπλέον, ο Τέρνους είναι γνωστός περισσότερο για τη συντήρηση προϊόντων παρά για ριζοσπαστικές καινοτομίες. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει εμπλακεί περισσότερο στην ανάπτυξη νέων συσκευών, όπως πειραματικά αναδιπλούμενα τηλέφωνα και το iPhone Air, το οποίο είχε απογοητευτικές πωλήσεις.

Η Apple παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το iPhone και τις σχετικές υπηρεσίες, και για να συνεχίσει να αναπτύσσεται θα χρειαστεί να επεκταθεί σε νέες κατηγορίες προϊόντων και τεχνολογιών, σύμφωνα με ειδικούς της βιομηχανίας.

Δημιουργία νέας ομάδας διοίκησης

Η μετάβαση στην ηγεσία φαίνεται ομαλή, καθώς η μετοχή της Apple δεν παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, η πραγματική διαχείριση της αλλαγής μπορεί να είναι πιο περίπλοκη, όπως σημειώνουν αναλυτές.

Ο Tέρνους θα πρέπει να βρει τον δικό του ηγετικό ρόλο, ακόμη και με τον Κουκ ως εκτελεστικό πρόεδρο. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο Κουκ θα αποσυρθεί ουσιαστικά από τη λήψη αποφάσεων.

Οι αλλαγές στην κορυφή συχνά περιπλέκουν τη διαδοχή, καθώς στελέχη που διεκδικούν ηγετικούς ρόλους μπορεί να αποχωρήσουν, ενώ άλλα ενδέχεται να συνταξιοδοτηθούν.

Ο Tέρνους θα έχει υπό την εποπτεία του στελέχη με δεκαετίες εμπειρίας στην Apple, όπως οι Γκρεγκ Τζόσβιακ, Έντι Κιου και Ντέιντρ Ο’Μπράιεν.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη δει ασυνήθιστα υψηλή κινητικότητα στελεχών: ο Τζέφ Γουίλιαμς αποχώρησε τον Ιούλιο, η Λίζα Τζάκσον τον Ιανουάριο, ενώ η Kέιτ Άνταμς αναμένεται να αποχωρήσει αργότερα μέσα στο έτος.

Διαχείριση των σχέσεων της Apple με την Κίνα

Η Apple παράγει περίπου το 80% των iPhone της στην Κίνα. Η χώρα έχει, κατά καιρούς, αντιπροσωπεύσει έως και το ένα τέταρτο των ετήσιων εσόδων της εταιρείας. Αυτή η σχέση έχει εξελιχθεί σε ευάλωτο σημείο για την Apple, ιδιαίτερα καθώς έχουν οξυνθεί οι εντάσεις γύρω από το μέλλον της Ταϊβάν.

Ως μηχανικός, ο Tέρνους έχει εμπειρία στην Ασία. Το 2005, τέσσερα χρόνια μετά την ένταξή του στην Apple, ηγήθηκε της ομάδας του hardware engineering για τα iMac. Σε αυτόν τον ρόλο, πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα συνεργαζόμενος με κατασκευαστές στην Ασία και διαπίστωσε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για τους προμηθευτές να ανταποκριθούν στις σχεδιαστικές απαιτήσεις της Apple.

Ως διευθύνων σύμβουλος όμως, θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε συχνά αντικρουόμενες ατζέντες του προέδρου των ΗΠΑ και του Σι Τζινπίνγκ. Θα πρέπει επίσης να διαχειριστεί τον κίνδυνο μιας πιθανής εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν, που θα μπορούσε να διακόψει τις εξαγωγές ημιαγωγών προς αμερικανικές εταιρείες, όπως η Apple.

Η Apple έχει ήδη προσπαθήσει να διαφοροποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα, μεταφέροντας μέρος της παραγωγής στην Ινδία, το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη. Ωστόσο, πολλά πολύπλοκα εξαρτήματα ενός iPhone, όπως οι οθόνες, εξακολουθούν να συναρμολογούνται στην Κίνα.

Ήδη, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές σχεδιάζουν να περιορίσουν τις τεχνολογικές εταιρείες – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους πιο προβεβλημένους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα – από το να δέχονται κεφάλαια προερχόμενα από τις ΗΠΑ χωρίς κυβερνητική έγκριση, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντίδρασης του Πεκίνου στην αμφιλεγόμενη εξαγορά της startup Manus από τη Meta Platforms.

Προσέγγιση του προέδρου Τραμπ

Τα τελευταία χρόνια, ο Κουκ έχει εξελιχθεί σε βασικό διπλωμάτη του τεχνολογικού κλάδου. Έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει την Apple για το ότι δεν παράγει iPhone στις ΗΠΑ απειλώντας την μάλιστα με δασμούς.

Πέρυσι, ο Κουκ χάρισε στον Τραμπ μια γυάλινη πλακέτα με βάση από χρυσό 24 καρατίων, στο πλαίσιο προσέγγισης της κυβέρνησης. Το 2019, ο Τραμπ τον αποκάλεσε λανθασμένα «Tιμ Apple», κάτι που ο Κουκ υιοθέτησε προσωρινά στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Tέρνους, όπως και με το Πεκίνο, θα πρέπει να μάθει να κινείται στην Ουάσινγκτον. Εκτός από τους δασμούς και τον Τραμπ, εκκρεμεί και μια σημαντική αντιμονοπωλιακή δίκη: το 2024 το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά της Apple, κατηγορώντας την για μονοπωλιακή πρακτική στα smartphones. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί το επόμενο έτος.

Οι προμηθευτές της Apple έχουν μεταφέρει μέρος της παραγωγής στις ΗΠΑ, ενώ εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών της Ταϊβάν χτίζει εργοστάσιο στην Αριζόνα για λογαριασμό της Apple. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σχέδια για παραγωγή iPhone εντός ΗΠΑ.

