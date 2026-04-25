nyt:-Σοβαρά-τραυματισμένος-σε-καταφύγιο-ο-Μοτζτάμπα-Χαμενεΐ,-υπό-περιορισμό-η-άσκηση-εξουσίας

Σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να είναι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The New York Times, το οποίο επικαλείται ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χείλη, γεγονός που δυσχεραίνει την ομιλία του, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε πλαστική επέμβαση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ήδη υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στο πόδι του και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί νέα επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικού μέλους. Επιπλέον, έχει πραγματοποιηθεί και χειρουργείο στο χέρι του, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του.

Αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση και ιατρική παρακολούθηση

Όπως δήλωσε στο CNN ο Ιρανός δημοσιογράφος Φαρνάζ Φασιλί, ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε κρησφύγετο, περιτριγυρισμένος από ιατρική ομάδα, με εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση.

«Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και ο Υπουργός Υγείας, είναι υπεύθυνοι για την ιατρική του φροντίδα. Βρίσκεται κυρίως περιτριγυρισμένος από μια ιατρική ομάδα σε ένα κρησφύγετο, και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτός είναι πιθανώς και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε δει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη σε κανένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διατήρηση διανοητικής ικανότητας και περιορισμοί ασφαλείας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διανοητική κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαρακτηρίζεται άριστη και παραμένει σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, φέρεται να βρίσκεται σε χώρο χωρίς καμία ηλεκτρονική συσκευή, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός του, ενώ η πρόσβαση είναι αυστηρά ελεγχόμενη.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε στρατηγούς

Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο Ανώτατος Ηγέτης φέρεται να έχει αναθέσει προσωρινά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σε Ιρανούς στρατηγούς.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει μεν στις επίσημες διαδικασίες και υπογράφει αποφάσεις, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις του παρουσιάζονται ήδη διαμορφωμένα δεδομένα.

Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν εκτιμήσεις ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον κληρικό πατέρα του, βρίσκεται υπό σημαντική επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης, στις τάξεις των οποίων έχει υπηρετήσει.