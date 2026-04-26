Αμοιβαία-Κεφάλαια:-Ξεπέρασε-τα-30-δισ.-το-ενεργητικό,-σε-υψηλά-22-ετών

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018. Ποιοι είναι οι «πρωταγωνιστές» στις αποδώσεις.

Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να υπερβεί τον Απρίλιο 2026 τα 30 δισ. ευρώ.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 24,8 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 30,9 δισ. (στοιχεία 21/4/2026), από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018, καταγράφοντας υψηλά 22 ετών,, ποσό που είναι το υψηλότερο από το 2004 που ήταν στα 31,6 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η χειρότερη επίδοση είχε καταγραφεί το 2012 με 5,9 δισ. και το 2011 με 5,2 δισ. ευρώ.

Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με οι χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Οι πρωταγωνιστές του 2025

Τα Μετοχικά Αμοιβαία κεφάλαια είχαν αύξηση στην καθαρή τους τιμή το 2025 κατά 28.42% συνολικά ενώ τις μεγαλύτερες αποδόσεις είχαν τα εξής: Optima Ελληνικό Μετοχικό (+53,61%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) (+52,80%), Allianz Επιθετικής Στρατηγικής (+51,40%), Alpha ETF FTSE Athex Large Cap (+51,01%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) (+50,83%), Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (U) (+50,08%) και Eurobank (LF) Equity- Greek (+50,05%).

Βλέπουμε ότι τα πιο πάνω μετοχικά αμοιβαία κατέγραψαν αποδόσεις μεγαλύτερες από την ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών (+44,30%).

Τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια είχαν αύξηση στην καθαρή τους τιμή το 2025 κατά 13,83% συνολικά ενώ τις μεγαλύτερες αποδόσεις είχαν τα εξής:Optima Greek μικτό εσωτερικού(R) (+32,23%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (+30,40%), Fast Finance Growth Εσωτερικού(R) (+29,42%), Allianz μικτό Εσωτερικού (Unit Linked) (+28,67%) και Alpha Ελληνικό μικτό (+27,22%).

Στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια η μέση απόδοσή διαμορφώθηκε στο 1,15%, ενώ τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα εξής: Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας (+4,96%), Optima income 2029 ομολογιακό (+4,34%), Optima income 2028 ομολογιακό (+4,20%), Πειραιώς Α/Κ Ομολογιών Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (+3,95%), Eurobank (LF) High yield a list fund (+3,64%), Optima income ομολογιακό 2030 (+3,55%), Δήλος Eurobond ομολογιακό (+3,49%) και Eurobank (LF) income plus fund (+3,48%).

Το α΄3μηνο του 2026

Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς βρήκε τις διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε κύματα αβεβαιότητας και έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σταθερός, με περιορισμένες πιέσεις.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτο τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα Euro 48,64 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση 0,87% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση των υπό διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στις 31/3/2026 έχει ως εξής: ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (61,5%), Asset Management (25,9%), A.E.E.A.Π (10,7%) και Ο.Ε.Ε (1,9%).

Στις 31.03.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.( Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 2% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε Euro29,93 δισ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα Euro980,9 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Euro283 εκ.), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (Euro220 εκ.), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών (Euro137 εκ.) και Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Euro135 εκ.).

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία στις 31/3/2026 είχε ως εξής: Ομολογιακοί (57%), Mετοχικοί (17%), Funds of Funds (10%), Μικτοί (6%), Σύνθετοι (6%) και Χρηματαγοράς (4%).

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων.

Θετικές Αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 5,23%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 3,80%

-Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) 0,29%

-Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Κρατικοί-Αναπτυγμένων Χωρών 0,09%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται μικρή μείωση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,55% από την 31.12.2025 σε Euro12,6 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε Euro918 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των Euro650 εκ.

Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των Α.Ε.Ε.Α.Π. στα Euro5,18 δισ. με 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας Euro1,4 δισ. επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.06.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31/12/2024. Το συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Ε.Α.Π. σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα Euro6,43 δισ.

Η πορεία της αγοράς Α/Κ

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2026 29,4

2025 28,0

2024 22,1

2023 15,8

2022 10,9

2021 11,1

2020 8,1

2019 7,9

2018 6,1

2017 6,7

2016 6,4

2015 7,2

2014 6,1

2013 6,3

2012 5,9

2011 5,2

2010 8,1

2009 10,7

2008 10,4

2007 24,5

2006 23,9

2005 27,9

2004 31,6

2003 30,4

2002 25,4

