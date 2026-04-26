Εθνική-Τράπεζα:-Η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-καταργεί-1.500-θέσεις-εργασίας

Στράτος Μολυβιάτης: Το 15%-20% θέσεων εργασίας θα αντικατασταθεί από την AI έως το 2030

Ριζικές αλλαγές στο λειτουργικό μοντέλο της Εθνικής Τράπεζας επιφέρει η ραγδαία διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις εκτιμήσεις για την επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό να προκαλούν αίσθηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της τράπεζας, Στράτος Μολυβιάτης, στο πλαίσιο του Delphi Forum, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που μπορούν να αντικατασταθούν από την AI αναμένεται να εκτιναχθεί από το σημερινό 4% στο 15% με 20% έως το τέλος της δεκαετίας.

Η πρόβλεψη αυτή μεταφράζεται σε δυνητική κατάργηση έως και 1.575 θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος απασχολεί περίπου 7.877 εργαζόμενους. Η μετάβαση εδράζεται σε ένα επιθετικό επενδυτικό πλάνο που ξεκίνησε το 2019 και οδήγησε στην αντικατάσταση του 80% των συστημάτων του οργανισμού. Ήδη η τράπεζα αξιοποιεί σε μεγάλη κλίμακα ψηφιακούς «πράκτορες» και chatbots που δεν περιορίζονται στην απλή συνομιλία, αλλά εκτελούν σύνθετες τραπεζικές εργασίες για τους πελάτες.

Παρά το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει στην εκπαίδευση 3.000 υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες, η διοίκηση προειδοποιεί πως η επανεκπαίδευση σε ρόλους υψηλής αξίας δεν θα είναι εφικτή για το σύνολο του προσωπικού. Στην «κόκκινη ζώνη» της αντικατάστασης βρίσκονται τομείς όπως ο έλεγχος και η επεξεργασία εγγράφων, η τήρηση κανονισμών, οι απλές πωλήσεις, καθώς και εισαγωγικές θέσεις στην ανάπτυξη λογισμικού.

Ο κ. Μολυβιάτης υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση της Generative AI δημιουργεί ένα κρίσιμο δίλημμα, καθώς οι οργανισμοί που θα κινηθούν ταχύτατα θα αποκτήσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ωστόσο η απουσία εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προστασία όσων εκτοπιστούν από την αγορά εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει έντονες κοινωνικές αναταράξεις.