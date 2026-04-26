«Ελλάδα-και-Γαλλία-πιο-κοντά-από-ποτέ»:-Το-βίντεο-Μητσοτάκη-για-την-επίσκεψη-Μακρόν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο στο Χ με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασία και το βάθος των ελληνογαλλικών σχέσεων.
Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά», υπογραμμίζοντας τη συνολική ενίσχυση της διμερούς σχέσης.
Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά. 🇬🇷🇫🇷 pic.twitter.com/nWN0frlfp3
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 25, 2026
Το βίντεο ξεκινά με τον Γάλλο πρόεδρο να απευθύνει στα ελληνικά το μήνυμα «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία», ενώ στη συνέχεια προβάλλονται στιγμές από τις κοινές παρουσίες των δύο ηγετών σε εμβληματικούς χώρους και σημαντικές εκδηλώσεις.
