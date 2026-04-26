Η-βιομηχανία-λογισμικού-πεδίο-μάχης-καθώς-κορυφαία-στελέχη-μετακινούνται-στην-openai

Ελίτ ερευνητές βρίσκονται στο επίκεντρο του λεγόμενου «πολέμου ταλέντων», προσελκύοντας μισθούς πολλών εκατομμυρίων και μπόνους υπογραφής που φτάνουν δεκάδες εκατομμύρια.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί λογισμικού βλέπουν τη χειρότερη χρηματιστηριακή τους απόδοση εδώ και χρόνια, λόγω φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ανατρέψει την αγορά. Τώρα αντιμετωπίζουν ένα νέο πρόβλημα.

Αρκετά κορυφαία στελέχη λογισμικού έχουν «αποσπαστεί» από γίγαντες της AI που αναζητούν ταλέντο με εμπειρία στις πωλήσεις και στη στρατηγική εισόδου στην αγορά, σύμφωνα με πηγές.

Στελέχη από τις Salesforce, Snowflake και Datadog έχουν πρόσφατα προσελκυστεί από την OpenAI και την Anthropic, δελεασμένα από μεγάλα πακέτα αποδοχών και την ευκαιρία να μεταφέρουν υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις σε αυτές τις εταιρείες AI, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

Η Salesforce και η OpenAI αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το CNBC επικοινώνησε με τις Snowflake και Datadog για σχόλιο.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές προσλήψεις της OpenAI στον χώρο του λογισμικού ήταν η Denise Dresser. Η Dresser είναι πλέον chief revenue officer και προηγουμένως διετέλεσε CEO της πλατφόρμας επικοινωνίας Slack εντός της Salesforce. Η Jennifer Majlessi εντάχθηκε επίσης στην OpenAI τον περασμένο μήνα, αναλαμβάνοντας ρόλο επικεφαλής go-to-market, σύμφωνα με το LinkedIn. Η Anthropic έχει επίσης προσλάβει στελέχη από τη Salesforce, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις προσλήψεις.

Ο ανταγωνισμός για ταλέντα δεν είναι κάτι νέο στον χώρο της AI. Ελίτ ερευνητές βρίσκονται στο επίκεντρο του λεγόμενου «πολέμου ταλέντων», προσελκύοντας μισθούς πολλών εκατομμυρίων και μπόνους υπογραφής που φτάνουν δεκάδες εκατομμύρια.

Ωστόσο, το νέο μέτωπο σε αυτόν τον «πόλεμο» αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των εταιρειών AI. Ο εταιρικός τομέας (enterprise) έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντικός για την ανάπτυξη της OpenAI — είναι πολύ πιο κερδοφόρος και «σταθερός» κλάδος της επιχείρησης. Στελέχη από τη Salesforce, τη Snowflake και άλλες εταιρείες φέρνουν μαζί τους ισχυρά δίκτυα εταιρικών σχέσεων για να ενισχύσουν αυτόν τον τομέα.

Από τον Ιανουάριο, οι εταιρικοί πελάτες αποτελούσαν περίπου το 40% της δραστηριότητας της OpenAI. Ωστόσο, η CFO Sarah Friar δήλωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πορεία να φτάσει το 50% μέχρι το τέλος του έτους. Η OpenAI ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιχειρηματικοί πελάτες παγκοσμίως χρησιμοποιούν την τεχνολογία της.

Για τις εταιρείες λογισμικού, πρόκειται για έναν ακόμη αντίθετο άνεμο από την AI.

Ο κλάδος έχει ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα φέτος λόγω ανησυχιών ότι τα εργαλεία AI από εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI θα ανατρέψουν το κυρίαρχο μοντέλο συνδρομητικού cloud. Το iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV), που παρακολουθεί τον κλάδο, έχει υποχωρήσει σχεδόν 20% φέτος.

Ορισμένοι εργαζόμενοι προσπαθούν επίσης να προλάβουν πιθανές απολύσεις. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το CNBC επιβεβαίωσε ότι η Oracle προχωρά σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, ενώ ενισχύει τις επενδύσεις της στο AI cloud computing. Η Meta και η Microsoft έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια μείωσης προσωπικού, με τη Meta να επανεπενδύει στην AI.

Η διαρθρωτική αλλαγή στο εργατικό δυναμικό της τεχνολογίας ωθεί τους επαγγελματίες IT να εξετάσουν πού μπορούν να προσφέρουν αξία και να ακολουθήσουν την τελευταία τεχνολογική τάση, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην AI.

Η Majlessi έγραψε στο LinkedIn ότι αποχωρεί από τη Salesforce για να ενταχθεί στην OpenAI: «Αυτό που κάνει αυτή την ευκαιρία ιδιαίτερα σημαντική είναι η ειλικρινής μου πίστη στο προϊόν. Έχω δει πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι αυτή η τεχνολογία τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή», ανέφερε.

Δύο πηγές αναφέρουν ότι η OpenAI έχει επίσης προσελκύσει πρόσφατα “forward-deployed engineers” από την Palantir Technologies.

Οι συγκεκριμένοι μηχανικοί θεωρούνται κορυφαίοι επαγγελματίες στον κλάδο, με δεξιότητες στο να βοηθούν πελάτες να εφαρμόζουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις τους επιτόπου, αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες λογισμικού. Το CNBC επικοινώνησε με την Palantir για σχόλιο.

Παρότι τα παραδοσιακά στελέχη τεχνολογίας διαθέτουν ισχυρά δίκτυα σχέσεων, πηγές από εταιρείες AI αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πάντα πολιτισμική ταύτιση. Ορισμένοι δεν έχουν την αντοχή για τις πολλές ώρες εργασίας που απαιτούν οι ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες AI, σύμφωνα με έναν εκτελεστικό.

