Καλογεράκης-(qualco-group):-Η-«τέλεια»-ωρα-του-embedded-finance

Το μέλλον των ενσωματωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Embedded Finance) βρέθηκε στο επίκεντρο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ στην κατάμεστη αίθουσα PHRYNICHOS με τίτλο «The Future of Embedded Finance». Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος της Καθημερινής, Ματίνα Χαρκοφτάκη, ενώ συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της αγοράς: ο Κωνσταντίνος Ακριβός (Chief Financial Officer, efood, Greece), ο Ιάκωβος Γιαννακλής (Deputy CEO, Retail & Digital Banking, Eurobank, Greece), ο Χρήστος Καλογερακης, Chief Executive, Strategic Ventures and CEO, Credit Institution, Qualco Group, ο Γιάννης Χαριζόπουλος (Partner, McKinsey & Company, Greece) και ο Βασίλης Κουτεντάκης (Executive General Manager, Executive Member of the BoD, Piraeus Bank, Greece).

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς ο κ. Καλογεράκης σημείωσε ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή αυτού του ταξιδιού, αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και το τέλειο σημείο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν έμποροι που αναζητούν λύσεις καθώς και διαφορετικά τμήματα πελατών όπως καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόνισε ότι αποτελούν το 98% της ελληνικής οικονομίας και έχουν άμεση ανάγκη από τέτοιες λύσεις.

Οι τέσσερις πυλώνες του Embedded Finance

Ο Καλογερακης εξήγησε ότι το embedded finance δεν είναι ένα απλό εργαλείο μάρκετινγκ ή ένα έτοιμο προϊόν. Σύμφωνα με την προσέγγιση της Qualco, το Embedded Finance είναι καθαρά τεχνολογία και ένα ολοκληρωμένο «Technology Stack», το οποίο απαιτεί άρτια εμπορική και τεχνολογική αρχιτεκτονική.

Η τεχνολογία πρέπει να ενορχηστρώνει τα πάντα με απλό τρόπο για τον πελάτη, από το ξεκίνημα ενός δανείου μέχρι την ολοκλήρωσή του μέσω APIs και συνδεσιμότητας με τους εμπόρους.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η έλλειψη ομοιογένειας στην αγορά. Οι ανάγκες διαφέρουν ριζικά: ένας έμπορος τεχνολογίας μπορεί να χρειάζεται λύσεις BNPL (Buy Now, Pay Later), ενώ ένας έμπορος τηλεπικοινωνιών κάτι διαφορετικό. Ομοίως, οι ανάγκες ενός επαγγελματία διαφέρουν από αυτές μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Τρίτος κρίσιμος παράγοντας είναι η εμπειρία του πελάτη (Customer Experience). Ο κ. Καλογεράκης υπογράμμισε ότι όταν ένας χρήστης χρειάζεται 26 λεπτά για να εγκριθεί αλλά αν πχ. μια πλατφόρμα «πέσει» η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, το σύστημα αποτυγχάνει.

Τέλος, το Embedded Finance οφείλει να λειτουργεί ήρεμα, αθόρυβα και με απόλυτη ακρίβεια. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο (real time), παρέχοντας γρήγορες απαντήσεις –είτε θετικές είτε αρνητικές– ώστε ο χρήστης να αισθάνεται ασφάλεια.

Συγκρίνοντας τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό με το Embedded Finance, εξήγησε ότι η ειδοποιός διαφορά είναι η πληροφορία. Ενώ το παραδοσιακό σύστημα βασίζεται κυρίως στο πιστωτικό ιστορικό, το Embedded Finance ενσωματώνει δεδομένα πραγματικού χρόνου, όπως το είδος του προϊόντος που αγοράζεται και η αξιοπιστία του εμπόρου, γεγονός που περιορίζει το ρίσκο.

Ξεκαθάρισε ωστόσο μια κρίσιμη παρανόηση «Μη θεωρήσουμε ότι το embedded finance είναι ή πρέπει να χαμηλώνει τα κριτήρια εγκρισιμότητας». Σκοπός του δεν είναι απλώς να αξιοποιεί περισσότερες πληροφορίες για να καταλήγει σε πιο ακριβείς και σοβαρές αποφάσεις.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Καλογεράκης προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση για την ελληνική αγορά: «Τις επόμενες μέρες ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε και μια credit institution άδεια στην Τράπεζα της Ελλάδας που θα είναι η πρώτη άδεια που κατατίθεται, προκειμένου να μπούμε σε αυτό το χώρο».

