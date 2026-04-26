Κεφαλογιάννη-κατά-Δούκα:-Τα-παραπλανητικά-μηνύματα-σε-ξένα-μέσα-υπονομεύουν-την-Αθήνα

Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού, αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη απαντώντας σε δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στον Guardian, ο οποίος ανέφερε ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο».

Η κ. Κεφαλογιάννη σχολιάζει, μάλιστα, ότι «οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας».

Αναλυτικά στη δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού σημειώνει: «Ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας.

Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση.

Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού. Γι’ αυτό και κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλους διεθνείς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, είναι απλουστευτική και λανθασμένη.

Η Αθήνα είναι σήμερα ένας κορυφαίος διεθνής προορισμός. Έχει εξελιχθεί όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε με σοβαρότητα, ευθύνη και σεβασμό στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις της πόλης».

Δούκας: Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο

Μιλώντας στον Guardian, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προειδοποίησε ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης κινδυνεύει από υπερκορεσμό λόγω του ανεξέλεγκτου τουρισμού, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσα μέτρα και περιορισμούς στην ανάπτυξη.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο» δήλωσε προσθέτοντας ότι «χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο που αναπτύσσονται».

Πέρυσι, περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την Αθήνα, αριθμός-ρεκόρ για μια μητρόπολη που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απλώς ενδιάμεσος σταθμός για τα ελληνικά νησιά, αναφέρει το βρετανικό μέσο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από την εκτίναξη των ενοικίων που έχουν εκτοπίσει τους ντόπιους, έως τις υποδομές που δοκιμάζονται στα όριά τους από την πίεση, υπογραμμίζουν στελέχη του δήμου.

«Όλη η Αθήνα σκάβεται για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, εξηγώντας ότι ο δήμος χτίζει ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, νέα αποχέτευση, δίκτυα 5G.« Όταν έχεις περίπου 700.000 κατοίκους και 8 εκατομμύρια επισκέπτες, η πίεση είναι τεράστια. Κάθε μήνα προσλαμβάνονται περισσότερο προσωπικό, περισσότερος εξοπλισμός και περισσότερα μηχανήματα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις» σημειώνει ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο δήμαρχος κατηγορεί την «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» σε κομβικές τουριστικές περιοχές.

«Θα σταματήσουμε κάθε τουριστική επένδυση στην Πλάκα, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει πλέον χώρος. Ούτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί», ανέφερε. «Θέλουμε να πούμε “ως εδώ” με ένα νομοσχέδιο που θα κατοχυρωθεί νομικά». Οι επενδυτές, όπως είπε, θα πρέπει να στραφούν σε άλλες «λιγότερο επιβαρυμένες» περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος έχει επίσης θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο παγώματος των οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία.

