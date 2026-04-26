Κονδύλια-450-εκατ.-ευρώ-για-την-ενίσχυση-της-παραγωγικής-επιχειρηματικότητας

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια στα τρία νέα καθεστώτα ενισχύσεων με 450 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας.

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν από τις 17 Απριλίου και πρόκειται για τα καθεστώτα της Μεταποίησης, των Μεγάλων Επενδύσεων και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης, για επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά «450 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος», όπως επισήμανε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η επαναπροκήρυξή τους, μετά το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον πρώτο κύκλο των καθεστώτων, «στέλνει το μήνυμα ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί με συνέχεια, σταθερότητα και αξιοπιστία» και εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. «Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, που δημιουργεί πίεση σε κάθε οικονομία, επηρεάζοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, το κόστος ενέργειας και τις διεθνείς αγορές, ο μόνος ασφαλής δρόμος για την Ελλάδα είναι περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, περισσότερη καινοτομία και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, σημείωσε ο υπουργός.

– Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα (4η Προκήρυξη)

Η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που ανήκουν:

* στον τομέα της μεταποίησης, (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων),

* στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, και έχουν ως αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών, πέραν των ατομικών.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

* οι οποίες κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση

* οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

* σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης (αρχή «Deggendorf»)

* που είναι προβληματικές (ο έλεγχος προβληματικότητας πραγματοποιείται τόσο σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων)

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχεδία

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

* τη δημιουργία νέας μονάδας

* την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

* τη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου

* τη θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

* για τα ενιαία επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, από την οποία δεν προκύπτει γεωργικό προϊόν, ενισχύεται μόνο το τμήμα που αφορά τη μεταποιητική δραστηριότητα

* τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics – ΚΑΔ 52.29.19.03) και η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου (δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών)

* τα επενδυτικά σχέδια που αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και δύνανται να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου – ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης

* τα υπό προϋποθέσεις επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθηνών

* Τα επενδυτικά σχέδια δύναται να συμπληρώνονται με πρόσθετες δαπάνες που ανήκουν στην κατηγορία επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

* Στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικού Τομέα Αθηνών, οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Το καθεστώς δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για ενισχύσεις που χορηγούνται:

* στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

* στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

* στους εξαιρούμενους τομείς όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 1 του ΓΑΚ

* όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, στους τομείς που εξαιρούνται στο άρθρο 13 του ΓΑΚ.

Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) εφόσον τα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

* Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που αποτελούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.

* Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.

* Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

* Αφορούν την επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων (επιχειρηματικών εγκαταστάσεων), που έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά είδος Επιχείρησης

Μέγεθος φορέα – Ελάχιστο ύψος επένδυσης (σε Euro)

* Μεγάλη: 1.000.000

* Μεσαία: 500.000

* Μικρή: 250.000

* Πολύ μικρή: 100.000

* Λοιπές: 50.000*

*: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

* Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 20 εκατ. ευρώ.

* Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς και για χρονική περίοδο τριών ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα.

* Τα ανώτατα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής

* Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί το 1 εκατ. ευρώ και έως το 10% του συνολικού ποσού ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων.

Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 55 εκατ. ευρώ) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα προκύπτει ως εξής:

* για το τμήμα της επένδυσης που είναι μικρότερο ή ίσο με Euro 55 εκ., παρέχεται το 100% του ΧΠΕ

* για το τμήμα της επένδυσης από 55 εκατ. ευρώ – 110 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ΧΠΕ

* για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 110 εκατ. ευρώ, δεν προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης.

Κανονιστικό Πλαίσιο

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων), και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης χρειάζεται:

* οι ενισχύσεις να έχουν χαρακτήρα κινήτρου, ήτοι η έναρξη εργασιών να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής

* να αναπτυχθούν δραστηριότητες τις οποίες δεν θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση

* να τηρούνται οι παράμετροι σώρευσης, έτσι ώστε επενδυτικά σχέδια να μπορούν να υπαχθούν και σε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο, αλλά και η επιχείρηση καθολικά δεν ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΑΚ

* να τηρείται ο περιοριστικός παράγοντας κατά τον οποίο επενδυτικά σχέδια τα οποία, είτε στο σύνολό τους, είτε εν μέρει, έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής (εκτός αν υποβληθεί αίτηση απένταξης)

* να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά

* να μην εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αρχή «Deggendorf»)

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων – Ενδεικτικές Υποχρεώσεις Φορέων:

* Τήρηση όρων υπαγωγής

* Γνωστοποίηση μεταβολών των στοιχείων της εταιρείας (π.χ. μεγέθους)

* Απόκτηση κυριότητας μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης

* Απαγόρευση μεταβίβασης ενισχυόμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

* Διατήρηση τόπου εγκατάστασης, είδους και ποσοστού της ενίσχυσης

* Απαγόρευση εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυόμενης επένδυσης

* Συνέχιση λειτουργικής και παραγωγικής δραστηριότητας

* Διατήρηση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

* Υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής μέσω του ΠΣ-Αν

* Διατήρηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων

* Η διάρκεια τήρησης των ενδεικτικών υποχρεώσεων των φορέων είναι 6 έτη.

– Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Μεγάλες Επενδύσεις (2η Προκήρυξη)

Η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεγάλες Επενδύσεις» περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που ανήκουν σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων πέραν:

* της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

* της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

* των τουριστικών επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

* των εξαιρούμενων τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ΓΑΚ

* των τομέων που εξαιρούνται από το άρθρο 13 του ΓΑΚ, αναφορικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις

Σκοπός του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» είναι οι φορείς επενδύσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

* Εμπορική εταιρεία

* Συνεταιρισμός

* Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

* Υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

* Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

* Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού

2. Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών

3. Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

* οι οποίες κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση

* οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

* σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης (αρχή «Deggendorf»)

* που είναι προβληματικές (ο έλεγχος προβληματικότητας πραγματοποιείται τόσο σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων)

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχεδία

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

* Τη δημιουργία νέας μονάδας

* Την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

* Τη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης (μονάδας) σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου

* Τη θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

* Στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικού Τομέα Αθηνών, οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη εγκατάσταση

* Στις Περιφερειακές Ενότητες του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών δύνανται να υπάγονται επενδυτικά σχέδια ΜμΕ

* Εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

* Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) εφόσον τα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

* Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που αποτελούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας

* Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα

* Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 90% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) εφόσον τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών είναι μεγαλύτερος των 15 εκατ. ευρώ.

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

* Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των 20 εκατ. ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ..

* Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν τα 20 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 50 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς και για χρονική περίοδο τριών ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα.

* Τα ανώτατα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής

* Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί το 1 εκατ. ευρώ.

Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 55 εκατ. ευρώ) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα προκύπτει ως εξής:

* για το τμήμα της επένδυσης που είναι μικρότερο ή ίσο με 55 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 100% του ΧΠΕ

* για το τμήμα της επένδυσης από 55 εκατ. ευρώ – 110 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ΧΠΕ

* για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 110 εκατ. ευρώ, δεν προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης

Κανονιστικό Πλαίσιο

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία πληρούν τις παρακάτω κύριες προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης ως εξής:

* οι ενισχύσεις να έχουν χαρακτήρα κινήτρου, ήτοι η έναρξη εργασιών να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής

* να αναπτυχθούν δραστηριότητες τις οποίες δεν θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση

* να τηρούνται οι παράμετροι σώρευσης, έτσι ώστε επενδυτικά σχέδια να μπορούν να υπαχθούν και σε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο, αλλά και η επιχείρηση καθολικά δεν ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΑΚ

* να μην εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αρχή «Deggendorf»)

* να τηρείται ο περιοριστικός παράγοντας κατά τον οποίο επενδυτικά σχέδια τα οποία, είτε στο σύνολό τους, είτε εν μέρει, έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής (εκτός αν υποβληθεί αίτηση απένταξης)

* να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων – Ενδεικτικές Υποχρεώσεις Φορέων

* Τήρηση όρων υπαγωγής

* Γνωστοποίηση μεταβολών των στοιχείων της εταιρείας (π.χ. επωνυμία, νομική μορφή, κλπ.)

* Απόκτηση κυριότητας μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης

* Απαγόρευση μεταβίβασης ενισχυόμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

* Διατήρηση τόπου εγκατάστασης, είδους και ποσοστού της ενίσχυσης

* Απαγόρευση εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυόμενης επένδυσης

* Απαγόρευση συγχώνευσης ή απορρόφησης από άλλη εταιρία

* Συνέχιση λειτουργικής και παραγωγικής δραστηριότητας

* Διατήρηση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

* Υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής μέσω του ΠΣ-Αν

* Διατήρηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων

* Η διάρκεια τήρησης των ενδεικτικών υποχρεώσεων των φορέων είναι 6 έτη.

– Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης (2η Προκήρυξη)

Η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που υλοποιούνται στις περιοχές της χώρας οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, όπως οι:

* παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες ευρισκόμενες στα βόρεια σύνορα της χώρας,

* περιοχές που το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) ανέρχεται στο 70% του ετήσιου της χώρας ή εντοπίζεται πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να πετύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη και να συγκλίνουν με τον μέσο όρο της χώρας.

Ειδικότερα στο καθεστώς εντάσσονται οι ακόλουθες περιφερειακές ενότητες και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου:

1. Λέσβου-Λήμνου

2. Ικαρίας- Σάμου

3. Χίου

4. Έβρου

5. Ξάνθης

6. Ροδόπης

7. Δράμας

8. Κιλκίς

9. Πιερίας

10. Σερρών

11. Φλώρινας

12. Γρεβενών

13. Καστοριάς

14. Ιωαννίνων

15. Θεσπρωτίας

16. ‘Αρτας

17. Πρεβέζης

18. Καρδίτσας

19. Τρικάλων

20. Μαγνησίας

21. Λάρισας

22. Ηλείας

23. Ευρυτανίας

24. Φωκίδας

25. Τα ακόλουθα νησιά του Νοτίου Αιγαίου: Κάσος, Μεγίστη, Χάλκη, Σύμη, Νίσυρος, Ψέριμος, Τήλος, Λειψοί και Αγαθονήσι.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πέραν των ατομικών.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

* οι οποίες κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση

* οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

* σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης (αρχή «Deggendorf»)

* που είναι προβληματικές (ο έλεγχος προβληματικότητας πραγματοποιείται τόσο σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων)

Υπαγόμενα Επενδυτικά σχέδια

1. Στο Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης, υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές που ορίζονται στην προκήρυξη. Ενδεικτικά:

* παραγωγικές επενδύσεις από μεγάλες και ΜμΕ επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και οικονομική μεγέθυνση,

* επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

* επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνεται, στη βάση διοικητικού εγγράφου, του πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

* τη δημιουργία νέας εγκατάστασης (μονάδας)

* την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης (μονάδας)

* τη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης (μονάδας) σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου

* τη θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

3. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται δύναται να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 7 «Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων».

4. Για τα ενιαία επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταποίηση επί γεωργικών προϊόντων από την οποία δεν προκύπτει γεωργικό προϊόν, ενισχύεται μόνο το τμήμα που αφορά τη μεταποιητική δραστηριότητα.

5. Τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics – ΚΑΔ 52.29.19.03) και η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου (δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών).

6. Στον τομέα του Τουρισμού δύναται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που θα αναπτυχθούν αποκλειστικά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την νήσο Σαμοθράκη και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου: Κάσος, Μεγίστη, Χάλκη, Σύμη, Νίσυρος, Ψέριμος, Τήλος, Λειψοί και Αγαθονήσι.

Τα τουριστικά επενδυτικά σχέδια αφορούν:

* ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων

* εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων

* επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων τουλάχιστον αστέρων

* ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων

* ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον αστέρων

* ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping

Το ύψος της ενίσχυσης που θα παρασχεθεί στον τομέα του τουρισμού δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της συνολικής ενίσχυσης του καθεστώτος.

7. Τα επενδυτικά σχέδια που αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και δύνανται να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου – ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

8. Το παρόν καθεστώς δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για ενισχύσεις που χορηγούνται:

* στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

* στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

* στους εξαιρούμενους τομείς όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 1 του ΓΑΚ

* όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, στους τομείς που εξαιρούνται στο άρθρο 13 του ΓΑΚ.

Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος ΧΠΕ εφόσον τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε περιοχές ορεινές, παραμεθόριες, ή νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, ή αφορούν επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα χορηγείται ενίσχυση στο 90%.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά είδος επιχείρησης

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των Euro 2 εκ..

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

* Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των Euro 20 εκ., με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.).

* Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν τα Euro 20 εκ. για μεμονωμένη επιχείρηση και τα Euro 50 εκ. για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα.

* Τα ανώτατα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής

Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των Euro 55 εκ.) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα προκύπτει ως εξής:

* για το τμήμα της επένδυσης που είναι μικρότερο ή ίσο με Euro 55 εκ., παρέχεται το 100% του ΧΠΕ

* για το τμήμα της επένδυσης από Euro 55 εκ. – Euro 110 εκ., παρέχεται το 50% του ΧΠΕ

* για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα Euro 110 εκ., δεν προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης

Κανονιστικό Πλαίσιο

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία πληρούν τις παρακάτω κύριες προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης ως εξής:

* οι ενισχύσεις να έχουν χαρακτήρα κινήτρου, ήτοι η έναρξη εργασιών να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής

* να αναπτυχθούν δραστηριότητες τις οποίες δεν θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση

* να τηρούνται οι παράμετροι σώρευσης, έτσι ώστε επενδυτικά σχέδια να μπορούν να υπαχθούν και σε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο, αλλά και η επιχείρηση καθολικά να μην ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, όπως αυτά που προβλέπονται στον ΓΑΚ

* να μην εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αρχή «Deggendorf»)

* να τηρείται ο περιοριστικός παράγοντας κατά τον οποίο επενδυτικά σχέδια τα οποία, είτε στο σύνολό τους, είτε εν μέρει, έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής (εκτός αν υποβληθεί αίτηση απένταξης)

* να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά

Τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων – Ενδεικτικές υποχρεώσεις φορέων

* Τήρηση όρων υπαγωγής

* Συνέχιση λειτουργικής και παραγωγικής δραστηριότητας

* Απόκτηση κυριότητας μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης

* Απαγόρευση μεταβίβασης ενισχυόμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

* Διατήρηση τόπου εγκατάστασης, είδους και ποσοστού της ενίσχυσης

* Απαγόρευση εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυόμενης επένδυσης

* Απαγόρευση συγχώνευσης ή απορρόφησης από άλλη εταιρία

* Γνωστοποίηση μεταβολών των στοιχείων της εταιρίας (π.χ. επωνυμία, νομική μορφή, κλπ.)

* Διατήρηση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

* Υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής μέσω του ΠΣ-Αν

* Διατήρηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων

Η διάρκεια τήρησης των ενδεικτικών υποχρεώσεων των φορέων είναι 6 έτη.

--