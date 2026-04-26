Μητσοτάκης για ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία
«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επίθεση που σημειώθηκε χθες σε επίσημο δείπνο στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Είναι μια ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
