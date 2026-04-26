Μισεί-τους-Χριστιανούς,-ζητούσε-να-στοχοποιηθούν-αξιωματούχοι-της-κυβέρνησης,-λέει-ο-Τραμπ-για-τον-31χρονο-που-άνοιξε-πυρ-στο-δείπνο

«Η ασφάλεια της εκδήλωσης είναι όλη εκτός, επικεντρωμένη στους διαδηλωτές και σε όσους καταφθάνουν εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε τι συμβαίνει αν κάποιος έχει κάνει check-in από την προηγούμενη ημέρα. Αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι εξωφρενικό και ειλικρινά ελπίζω να διορθωθεί μέχρι τη στιγμή που αυτή η χώρα αποκτήσει ξανά πραγματικά ικανή ηγεσία», έγραφε.

«Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα μπαίνοντας στο ξενοδοχείο ήταν η αίσθηση αλαζονείας. Μπαίνω με πολλαπλά όπλα και ούτε ένας από όσους βρίσκονται εκεί δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποτελώ απειλή », έγραψε.

Ο Άλεν χλεύασε την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο ξενοδοχείο υποστηρίζοντας ότι Ιρανοί πράκτορες θα μπορούσαν να είχαν φέρει ακόμη πιο καταστροφικό οπλισμό και «κανείς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα».

«Για να ελαχιστοποιήσω τα θύματα, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για μονόβολα (μικρότερη διείσδυση μέσα από τοίχους). Παρ’ όλα αυτά, θα περνούσα μέσα από τους περισσότερους από όσους βρίσκονται εδώ για να φτάσω στους στόχους, αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρευρεθούν σε ομιλία ενός παιδόφιλου, βιαστή και προδότη και συνεπώς είναι συνένοχοι), αλλά ειλικρινά ελπίζω να μη φτάσει εκεί», έγραφε.

Ο Άλεν περιέγραψε τους στόχους του ως «αξιωματούχους της κυβέρνησης (με εξαίρεση τον [διευθυντή του FBI Κας] Πατέλ): «αποτελούν στόχους, με προτεραιότητα από τους υψηλότερα ιστάμενους προς τους χαμηλότερους». «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο , βιαστή και προδότη να βάφει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», έγραψε ο Άλεν.

«Δεν είμαι ένα παιδί που σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση σε σχολείο, ούτε ένα παιδί που λιμοκτονεί, ούτε μια έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρνάς το άλλο μάγουλο όταν καταπιέζεται κάποιος άλλος δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», αναφέρει.

«Το να γυρνάς και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος είσαι καταπιεσμένος . Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε ένα κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραφε ο Άλεν στο μανιφέστο, το οποίο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, παραδόθηκε στην αστυνομία από συγγενή του, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και η Μελάνια Τραμπ είναι καλά. «Είναι μια χαρά. Εγώ είμαι καλά. Ήταν μια πολύ θλιβερή βραδιά από πολλές απόψεις. Ήταν όμως και μια βραδιά που ένωσε πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ.

«Λοιπόν, έχουν αρκετά καλές πληροφορίες», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σχετικά με την πορεία της έρευνας για το κίνητρο του υπόπτου. «Είχε πολύ μίσος στην καρδιά του για αρκετό καιρό… Ήταν κάτι θρησκευτικό, ήταν έντονα αντιχριστιανικό», ανέφερε.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς παραδέχτηκε επίσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι ο ύποπτος είχε « κάποια γραπτά ». Ο Μπλανς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο συλληφθείς φαινόταν να στοχεύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά ότι η έρευνα σχετικά με το κίνητρό του βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Στο μανιφέστο του ο 31χρονος αναφερόταν στον εαυτό του ως «ο φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος» , ενώ το μοίρασε σε μέλη της οικογένειάς του πριν το περιστατικό. «Όταν διαβάσεις το μανιφέστο του, είναι φανερό ότι μισεί τους Χριστιανούς , αυτό είναι σίγουρο. Μισεί τους Χριστιανούς και νομίζω ότι η αδελφή του, ή ο αδελφός του, στην πραγματικότητα παραπονιόταν γι’ αυτό. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να παραπονεθούν στις αρχές. Ήταν, λοιπόν, ένας πολύ διαταραγμένος άνθρωπος», δήλωσε ο Αμερικανός.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν που άνοιξε πυρ στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, άφησε γραπτά στα οποία καλούσε να στοχοποιηθούν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ υποστήριξε ότι είχε γράψει μανιφέστο από το οποίο προκύπτει πως «μισεί τους Χριστιανούς».

Ο αδελφός του Άλεν ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα του Νιου Λόντον, στο Κονέκτικατ, για το μανιφέστο, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στη New York Post.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει ανακρίνει την αδελφή του, που ζει στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, και διαπίστωσε ότι συχνά διατύπωνε ακραίες πολιτικές απόψεις και μιλούσε για το ενδεχόμενο να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τα προβλήματα του κόσμου.

Ήταν μέλος μιας ομάδας που ονομάζεται «The Wide Awakes» και εκτιμάται ότι είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια, όπου σπούδαζε και εργαζόταν ως δάσκαλος.

Δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές

Ο συλληφθείς δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, σύμφωνα με τον Μπλανς. Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής για την επίσκεψή του από αύριο στις ΗΠΑ.

«Προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η βραδιά που υποτίθεται ότι θα ήταν διασκεδαστική «υπονομεύθηκε από έναν διεφθαρμένο τρελό που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ».

Η Λέβιτ αναφέρει σε δήλωσή της στο X ότι βρισκόταν μαζί με τον Αμερικανό στα παρασκήνια «αφού μας οδήγησε γρήγορα σε ασφαλές μέρος η Μυστική Υπηρεσία», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ήταν «πραγματικά ατρόμητος». Επανέλαβε σχόλια του Τραμπ ότι «αυτή η πολιτική βία πρέπει να σταματήσει» και ευχαρίστησε «τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς».

Είχε νόμιμα όπλα

Ο συλληφθείς αγόρασε δύο όπλα νόμιμα το 2023 και το 2025, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν είχε καταγραφεί στα αρχεία πριν από τον πυροβολισμό. Στο πλαίσιο του συνήθους πρωτοκόλλου ασφαλείας, όλα τα ονόματα των ατόμων που διέμεναν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 31χρονος που άνοιξε πυρ

Ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι απόφοιτος του Caltech, εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και είναι δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Hilton όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο.

Νέα στοιχεία από αρχεία της Federal Election Commission δείχνουν ότι είχε πραγματοποιήσει δωρεά ύψους 25 δολαρίων στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.









Ήταν οπλισμένος σαν «αστακός»

Ο Άλεν τέθηκε υπό κράτηση αφού «όρμησε» μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας και προσπέρασε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο του χώρου, σύμφωνα με τις αρχές. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων, την ώρα που οι αστυνομικοί σπεύδουν προς το μέρος του με προτεταμένα όπλα. Ο δράστης δεν τραυματίστηκε από πυρά, ωστόσο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια.

Το γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τόσο πολύ την αίθουσα της δεξίωσης σχολιάζεται εκτενώς στα social media με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπήρχε κάποιο κενό στα μέτρα ασφαλείας του χώρου, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Άλεν.

Δημοσιογράφος του BBC που ήταν παρών στο event και περιέγραψε την εμπειρία του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι, παρά τον αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το ξενοδοχείο, οι έλεγχοι στην είσοδο ήταν περιορισμένοι. «Ο άνδρας στην είσοδο περιορίστηκε σε μια επιφανειακή ματιά στο εισιτήριό μου, από απόσταση περίπου δύο μέτρων. Κατεβήκαμε με το ασανσέρ στην αίθουσα, όπου ένας πράκτορας με έλεγξε με ανιχνευτή μετάλλων, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά σήματα που ακούγονταν όταν σκάναρε την τσέπη του σακακιού μου. Δεν μου ζήτησαν να αδειάσω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Συνολικά, τα μέτρα ασφαλείας θύμιζαν μια τυπική δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χωρίς την παρουσία εν ενεργεία προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ’ αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τη ρουμπρίκα «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Εφόσον κριθεί ένοχος, ο Κόουλ Τόμας Άλεν αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 ετών κάθειρξης για την επίθεση, ενώ οι κατηγορίες που σχετίζονται με τα όπλα επισύρουν κατ’ ελάχιστον ποινή δέκα ετών, με το ενδεχόμενο ακόμη και ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση χρήσης τους. «Είναι σαφές, με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε πρόθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βλάβη και καταστροφή», δήλωσε η Πίρο, προσθέτοντας ότι «αναμένεται να απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται και νέα στοιχεία έρχονται στο φως».

Σύμφωνα με την Daily Mail αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία των γονιών του υπόπτου, αξίας περίπου 877.000 δολαρίων, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Ο Άλεν είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, με δύο αδελφές και έναν αδελφό, ενώ φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τον δείχνουν να ποζάρει χαμογελαστός σε οικογενειακές στιγμές και τελετές αποφοίτησης.

