Νέα-ισραηλινά-πλήγματα-στον-Λίβανο-μετά-την-εντολή-του-Νετανιάχου-για-σφοδρή-επίθεση-κατά-της-Χεζμπολάχ

Νέα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο το βράδυ του Σαββάτου τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες του νοτίου Λιβάνου, μετά την εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον στρατό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ).

“Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη” πραγματοποίησαν πλήγματα στις πόλεις Χαντάθα, Ζεπκίν, Χέρμπετ, Σελέμ και Σουλτανίγιε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι “έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς σε όλο τον νότιο Λίβανο”.

Σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός «έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να διεξάγει πλήγματα με σφοδρότητα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», μετά τις σχετικές αναφορές των ενόπλων δυνάμεων.

Αναφορές για εξόντωση ενόπλων και επιθέσεις με drones

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι «εξόντωσε περισσότερους από 15 τρομοκράτες στον νότιο Λίβανο», μεταξύ των οποίων τρεις που επέβαιναν σε όχημα «φορτωμένο με όπλα».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι «εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά προς την πλευρά που βρίσκονταν στρατιώτες του ισραηλινού στρατού» στην περιοχή Καντάρα. Τα drones, σύμφωνα με τον στρατό, «εξερράγησαν» κοντά σε στρατιώτες χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Επιπλέον, ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν «μια κρυψώνα αντιαρματικών πυραύλων μέσα σε μια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ», καθώς και υπόγεια σήραγγα στην οποία βρέθηκαν τουφέκια Καλάσνικοφ.

Έξι νεκροί και τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων, παρά την εύθραυστη εκεχειρία.

Συγκεκριμένα, «δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού που είχαν στόχο ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στην τοποθεσία Γιοχμόρ αλ-Σακίφ, στην περιοχή Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», ανέφερε το υπουργείο.

Ακολούθως, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σαφάντ αλ Μπατίχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 17 ακόμη.

Αλληλοκατηγορίες και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι «εξόντωσε» τρία μέλη της Χεζμπολάχ που επέβαιναν σε όχημα με όπλα, καθώς και ένα ακόμη μέλος που κινείτο με μοτοσικλέτα, ενώ ανέφερε ότι εξουδετέρωσε και άλλα δύο ένοπλα μέλη της οργάνωσης σε διαφορετικά σημεία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι εντόπισε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός» από τη Χεζμπολάχ, ενώ σημείωσε ότι αναχαίτισε και έναν ακόμη «ύποπτο εναέριο στόχο».