Ν. Δένδιας: Η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων δεν ανήκει απλώς στο ημερολόγιο των επετείων, αλλά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο κ. Δένδιας τόνισε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ότι η ημέρα αυτή δεν είναι απλώς μια επέτειος, αλλά αποτελεί μέρος της συλλογικής συνείδησης της ανθρωπότητας.

Στην επέτειο μνήμης για την Γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση φωτογραφίας από σχετική εκδήλωση, στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» αναφέροντας:

«Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, στην οποία είχα την τιμή να είμαι κεντρικός ομιλητής. Μια Ημέρα η οποία δεν ανήκει απλώς στο ημερολόγιο των επετείων, αλλά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας».

Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των #Αρμενίων, στην οποία είχα την τιμή να να είμαι κεντρικός ομιλητής. Μια Ημέρα η οποία δεν ανήκει απλώς στο ημερολόγιο των επετείων, αλλά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας.#Αρμενία #Armenia #Genocide pic.twitter.com/GHDg42JvVe — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 26, 2026

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.