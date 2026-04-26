Ο-Νίκος-Ανδρουλάκης-συνεχάρη-τον-ΟΦΗ-για-το-Κύπελλο:-Απόψε-η-Κρήτη-μας-γιορτάζει

Τα συγχαρητήριά του για την ιστορική επικράτηση του ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του 2ου Κυπέλλου Ελλάδος στην ιστορία του έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έγραψε στο X πως οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη «έκαναν υπερήφανους» όλους τους Κρητικούς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας.
Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει!
Μας κάνατε πολύ περήφανους!
— Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 25, 2026
