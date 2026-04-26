Στις-εκδηλώσεις-για-την-205η-επέτειο-της-25ης-Μαρτίου-στη-Νέα-Υόρκη-ο-Ν.-Κακλαμάνης

Τη διαχρονική αξία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, που συνεχίζει να εκπέμπει, παγκοσμίως η Ελληνική Επανάσταση του 1821, τόνισε, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων για την 205η επέτειο από την έναρξη της Εθνικής Παλιγγενεσίας με την παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου.

Ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου χαρακτήρισε τον ξεσηκωμό του Γένους πριν από 205 χρόνια ως έναν αγώνα που σφράγισε την πορεία του Έθνους μας και «ανέδειξε τη διαχρονική αξία της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών», υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά, ότι «δεν σηματοδοτεί απλώς ένα στρατιωτικό γεγονός, αλλά την αναγέννηση ενός έθνους και την επανεμφάνιση της Ελλάδας στον χάρτη της ιστορίας ως ελεύθερου και κυρίαρχου κράτους».

O κ. Ν. Κακλαμάνης συσχέτισε την επέτειο της 25ης Μαρτίου με την επέτειο των 250 ετών, που συμπληρώνονται φέτος από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας την ιδεολογική γειτνίαση Ελλάδας-ΗΠΑ, για την οποία καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν πάντα και συνεχίζουν να διαδραματίζουν ως και σήμερα οι Έλληνες ομογενείς των ΗΠΑ, τους οποίους χαρακτήρισε με έμφαση ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των εθνών:

«Υπήρξατε πάντα δύναμη επιρροής, κύρους και προσφοράς. Υπήρξατε φωνή της Ελλάδας όταν η πατρίδα τη χρειαζόταν. Υπήρξατε ασπίδα προάσπισης των εθνικών μας δικαίων και σταθερός συνοδοιπόρος σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή…».

Κάνοντας μία αναδρομή στην απόφαση των ηρώων του 1821 να διεκδικήσουν την ελευθερία τους μετά από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς, ο πρόεδρος της Βουλής Ελλήνων είπε χαρακτηριστικά: «Το έκαναν γιατί υπάρχουν στιγμές, που η αξιοπρέπεια ενός λαού δεν του επιτρέπει άλλη επιλογή. Υπάρχουν στιγμές που η ελευθερία γίνεται ανάγκη. Υπάρχουν στιγμές που ένα έθνος καλείται να αποδείξει ότι αξίζει να επιβιώσει. Και οι Έλληνες του 1821 απέδειξαν ότι άξιζαν. Άξιζαν γιατί τόλμησαν. Άξιζαν γιατί πίστεψαν. Άξιζαν γιατί θυσιάστηκαν».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης χαρακτήρισε την Εθνική Παλιγγενεσία του ’21 ως έμπνευση που «μίλησε» στη συνείδηση της ανθρωπότητας, επισημαίνοντας ότι η θεσμική συνέχεια εκείνου του αγώνα είναι το σημερινό Κοινοβούλιο:

«Αποτελεί το θεσμικό ομφάλιο λώρο, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η σχέση μητέρας -πατρίδας και ομογένειας μένει πρακτικά ζωντανή» ανέφερε με νόημα.

Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, έκανε ειδική μνεία για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, που ψηφίστηκε πρόσφατα στην χώρα μας και έχει ως σκοπό το «δέσιμο» του Ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο: «Για πρώτη φορά θα έχετε την δυνατότητα να το πράξετε στις επόμενες εκλογές» είπε χαρακτηριστικά.

Στον επίλογο του, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε ως χρέος που δεσμεύει όλους τους Έλληνες την παρακαταθήκη αξιοπρέπειας και περηφάνειας, που κέρδισαν με θυσίες οι πρόγονοι μας το 1821για την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου που «μας δεσμεύει όλους, κυρίως αυτούς που θέλουν να λένε ότι είναι Έλληνες».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης πρόκειται να παραβρεθεί στην Πανηγυρική Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος ενώ θα δώσει το παρών και στην εμβληματική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν.

Τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων συνοδεύουν, ο βουλευτής της ΝΔ κ. Θανάσης Παπαθανάσης καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Γαβρήλος.

